Entre lágrimas el humorista Guillermo ‘El feo’ Campos (92) pidió a las autoridades que no lo desamparen ya que su salud está empeorando por la diabetes que padece.

“Por favor, no me desamparen. Estoy enfermo, tengo 92 años y en las noches no puedo dormir. Necesito que un médico venga a verme porque ya no puedo más”, manifestó el cómico.

“Les pido que me ayuden y no me olviden. Estoy viviendo en una cochera. Perú es mi país querido, los he hecho reír durante 45 años en televisión y 75 años durante toda mi vida”, añadió.

En tanto, la esposa de Guillermo Campos, doña Julia Quispe, dijo que está muy preocupada por la salud de su esposo. “Él es diabético y ahora le han salido heridas en la pierna. Todas las noches grita de dolor y no puede dormir”, dijo Quispe.

