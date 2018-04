Guillermo Castañeda: Adri Vainilla es criticada por comentarios sobre denuncia de Daniella Pflucker

Adri Vainilla fue invitada al programa Tengo Algo que decirte para opinar sobre la denuncia de agresión sexual que hizo Daniella Pflucker contra el actor Guillermo Castañeda. La periodista hizo polémicos comentarios contra el movimiento Ni una Menos y también sobre "la ambigüedad" de la acusación a de la actriz.



Adri Vainilla junto a otros actores hablaron sobre la denuncia de Daniella Pflucker. La periodista tuvo comentarios que fueron tildados de desatinados por usuarios de las redes sociales. "Yo no estoy de ningún lado, el problema es que no puedes hacer una acusación tan grave con un texto tan ambiguo", así empezó su intervención la reportera.



Adri Vainilla puso en duda la denuncia de Daniella Pflucker por la "ambigüedad" de su texto. "Lo que describe en ese texto no es necesariamente una violación, lo está acusando de algo gravísimo porque un patán, un sacavueltero no es lo mismo que un violador", indicó la periodista.



"Ella escribe un texto diciendo que estuvo muy enamorada, que perdió la virginidad con él, una experiencia traumática, pero no necesariamente quiere decir que haya sido violación. Como es mujer, ahora sucede mucho, que existe para mí un abuso de poder "me pique porque me sacaron la vuelta y puedo decir eso". Yo no sé si Daniella ha dicho eso, si le ha pasado eso, si es que la ha violado espero que Guillermo se vaya a la cárcel, pero en su texto no lo aclara, eso es lo que me preocupa", dijo Adri Vainilla sobre la denuncia de Daniella Pflucker.



Adri Vainilla continúo defendiendo su postura y dijo que el texto que escribió Daniella Pflucker contra Guillermo Castañeda es "demasiado romántico". "Es hasta poético, no me parece claro, por eso yo no puedo señalar a alguien de violador y malograrle todo, pero si ella dijera "me pegó", "me forzó", ella no dice nada de eso", precisó la periodista.



Al escuchar estas declaraciones, Lady Guillén, conductora de Tengo algo que decirte, le dijo a Adri Vainilla que no consideraba nada poético, ni romántico el texto de denuncia de Daniella Pflucker. La también cantante explicó su argumento: "Me refiero a que es romántico porque ella dice que estuvo muy enamorada, que lo admiraba, en un sentido literario estoy hablando, me parece que hay una confusión ahí", dijo la reportera.



La mayoría de críticas que recibió Adri Vainilla en redes sociales fue por su comparación entre el baile de La Marinera y la denuncia de Daniella Pflucker. "En ese grupo de Ni una Menos llegaron chicas que decían por ejemplo que un chico la había invitado al cine y ella decía no, él la volvía a invitar y ella decía no por facebook, pero no lo eliminaba de su Facebook porque quería que le de trabajo, lo acusaban de acosador, gente conocida que se vio afectada por estas acusaciones por el no es no, no es no y lo eliminó, si me sigue molestando y se aparece en mi casa ahí si es un acosador", expresó la reportera.



"Si no es no, un hombre ni siquiera podría conquistarte. Yo cuantas veces he choteado a un hombre cuando me dice para salir y luego le digo que sí porque eso cambió. Estás anulando la sexualidad de los hombres, es ilógico", así defendió su argumento Adri Vainilla.



Adri Vainilla se mantuvo en su postura acerca de la poca claridad de la denuncia de Daniella Pflucker. "Puedes tener un desgarro con tu pareja". Otra de las actrices presente, Claudia Burga, indicó que Pflucker especifica en su denuncia su negativa. Ante esta respuesta, Vainilla dice: "Ella dijo no okey ¿Has visto la danza de La Marinera? como la mujer le coquetea al hombre y le dice que no, es una cosa natural, instintiva, es algo normal, luego dices que sí", indicó la reportera.

