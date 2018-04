Guillermo Castañeda: Christian Ysla solo quiere la verdad en este caso [VIDEO]

Guillermo Castañeda p idió a Daniella Pflucker que se rectifique después que lo acusó de haber abusado sexual y psicológicamente de ella. A través de un video compartido en Facebook, el actor, al borde de las lágrimas negó nuevamente los cargos.

“Desde el viernes vivo la peor de mis pesadillas. Nunca cometí un delito. Daniella, sabes cómo fueron las cosas, rectifícate, me estás destrozando la vida, salud, trabajo, han cancelado una temporada de teatro donde más de 15 personas trabajan, no es justo lo que estoy viviendo. Todo lo íntimo se verá en la vía legal, yo no salgo de mi casa, nada de esto pasó y lo sabes, Daniella”, dijo Guillermo Castañeda en un video que subió a su cuenta en Facebook.

Opina Christian Ysla

​

Por otro lado, el actor Christian Ysla espera que se haga justicia.

“Espero que se haga justicia, que el juez diga: ‘Esto pasó o esto sucedió’ y que la persona que tenga que pagar, pague. Que la verdad salga a la luz”, sostuvo Ysla, al anunciar la temporada de la obra ‘Lucha Reyes, sin decirte adiós’, en el ‘Teatro La Plaza’. (L. G.)