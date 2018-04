Guillermo Castañeda: Todo sobre la denuncia de agresión sexual del actor a Daniella Pflucker [VIDEO y FOTOS]

La actriz Daniella Pflucker denunció publicamente al actor Guillermo Castañeda por agresión sexual. La joven contó su fuerte testimonio en su cuenta personal de Facebook con el fin de que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir.



En su testimonio, Daniella Pflucker contó que el delito sucedió cuando ella tenía 19 años y Guillermo Castañeda 30. "Esto fue lo que me pasó en octubre y noviembre del 2016. Fui manipulada y abusada por el actor y comediante Guillermo Castañeda", escribió la actriz en su cuenta de Facebook.



La joven cuenta que Guillermo Castañeda quiso evitar por todos los medios que la denuncia se haga publica. "No bastó con que vengas a mi casa, le llores y supliques a mi mamá que guarde silencio de la manera más cobarde. No bastó con que me pagues una terapia psicológica durante varios meses en el 2017 como intento de remedio", denuncia Daniella Pflucker.



Además, Daniella Pflucker explica que Guillermo Castañeda la boto de su carro cuando ella le dijo que iba a denunciarlo públicamente. "Esa vez en el malecón de miraflores en donde me dijo a gritos que si alguien más se enteraba de esto su carrera se iba a ir al tacho y que su familia y su enamorada (que me mintió también con respecto a ese tema) iban a sufrir", cuenta la actriz.



Daniella Pflucker explica que Guillermo Castañeda le provocó un desgarro vaginal producto de la agresión sexual. "Sentía vergüenza de exponerlo como un abuso sexual. Pero eso es lo que fue... Una persona se aprovechó del poder que tenía sobre una chica inexperimentada y muy enamorada para meterla en su cama haciéndome débil e indefensa. Sin escucharme", denuncia la actriz. Su testimonio completo, puedes leerlo, AQUÍ.



Guillermo Castañeda es conocido por su trabajo como actor en producciones televisivas. En especial, salto a la fama por la serie web "Los Cinéfilos", donde compartió roles junto al actor Manuel Gold.

GUILLERMO CASTAÑEDA SE PRONUNCIÓ

Tras ser acusado por Daniella Pflucker de agresión sexual, Guillermo Castañedautilizó su cuenta personal de Facebook para defenderse.



“Jamás imaginé estar envuelto en un contexto como este, pero siento que es importante aclarar lo sucedido para no caer en especulaciones”, señaló Guillermo Castañeda en su cuenta de Facebook, horas después de la acusación que Daniella Pflucker realizó por la misma vía.



“Rechazo categóricamente las acusaciones publicadas por Daniella. Nunca he hecho algo que afecte la integridad emocional o física de una persona”, añadió el también productor en su pronunciamento.



“Por respeto a Daniella, a mi madre, a mi novia y a todas las mujeres que forman parte de mi vida, no voy a dar detalles, pues es un tema delicado que será resuelto en el ámbito legal”, indicó Guillermo Castañeda.



“Estoy en contra de cualquier tipo de violencia a la mujer y no voy a permitir que me sindiquen como un abusador, porque no lo soy. Lamento que hayan personas que se sienten afectadas por esta situación, les pido que esperen y confíen en que esto se aclarará con justicia”, finalizó.



Natalia Paulinich, representante de Guillermo Castañeda, indicó al diario Perú.21 que enviarán una carta notarial a Daniella Pflucker buscando que se rectifique y de no ser así, no descartó interponer una denuncia contra la actriz.

GACHI RIVERO LLAMÓ "LOCA" A DANIELA PFLUCKER

Una de las primeras que se mostró solidaria con Guillermo Castañeda fue la locutora radial Gachi Rivero, quien le dejó en sus redes sociales un comentario en la que calificó de 'loca' a la actriz.



"Ñami, te conozco y sé que todo lo que esa loca habla es mentira. Sé de dónde vienes, conozco a tu mamá, conozco a tu hermano, conozco a tu familia. Tienes todo mi apoyo como siempre, mi Ñami. La verdad siempre gana y tú la tienes. Te adoro y sé perfectamente quién eres. Fuerza”, escribió Gachi Rivero.



Sin embargo, Daniella Pflucker le respondió: "¿Entre mujeres nos destruimos?". La actriz acompaña su publicación con una foto donde se lee el titular "Gachi Rivero tilda de “loca” a Daniella Pflucker".



Rápidamente, su comentario generó una serie de reacciones. Una de ellas fue la de Rodrigo González 'Peluchín', quien reprobó completamente el comentario emitido por Gachi Rivero. Además, el actor se mostró crítico a la actitud de Guillermo Castañeda y pidió que se aclaren las cosas.



“Vergüenza, tildar a alguien de loca con una denuncia tan grave solo por tratarse de su amigo. Si ella miente en su versión, no son los amigos del denunciado los que deban decirlo”, escribió Rodrigo González sobre el comentario de Gachi Rivero y la situación con Guillermo Castañeda.



MAYRA COUTO: "QUE SE DEFIENDA SOLO"

Mayra Couto utilizó su cuenta de Facebook para enviarle un mensaje a los amigos y colegas de Guillermo Castañeda: "Si denuncian a mi papá, si denuncian a mi tío, a mi hermano, a mi novio, a mi ex novio, al chico con el que salgo, a mi mejor amigo de la vida. Que se defienda solo", escribió la actriz.



Mayra Couto reflexiona sobre la actitud de varios colegas de Guillermo Castañeda, quien tildan de "loca" o "exagerada" a la denunciante, Daniella Pflucker. "Cuando todos salen en grupito a desacreditar a la víctima o si quieren, la denunciante, nos dejan temblando a todas, solas y llenas de miedo. Por favor, que se defienda solo", escribió la actriz en su cuenta de Facebook.

