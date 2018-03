Guillermo Castañeda: Daniella Pflucker  denuncia que actor la agredió sexualmente [VIDEO y FOTOS]

La actriz Daniella Pflucker denunció publicamente al actor Guillermo Castañeda por agresión sexual. La joven contó su fuerte testimonio en su cuenta personal de Facebook con el fin de que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir.



En su testimonio, Daniella Pflucker contó que el delito sucedió cuando ella tenía 19 años y Guillermo Castañeda 30. "Esto fue lo que me pasó en octubre y noviembre del 2016. Fui manipulada y abusada por el actor y comediante Guillermo Castañeda", escribió la actriz en su cuenta de Facebook.



La joven cuenta que Guillermo Castañeda quiso evitar por todos los medios que la denuncia se haga publica. "No bastó con que vengas a mi casa, le llores y supliques a mi mamá que guarde silencio de la manera más cobarde. No bastó con que me pagues una terapia psicológica durante varios meses en el 2017 como intento de remedio", denuncia Daniella Pflucker.



Además, Daniella Pflucker explica que Guillermo Castañeda la boto de su carro cuando ella le dijo que iba a denunciarlo públicamente. "Esa vez en el malecón de miraflores en donde me dijo a gritos que si alguien más se enteraba de esto su carrera se iba a ir al tacho y que su familia y su enamorada (que me mintió también con respecto a ese tema) iban a sufrir", cuenta la actriz.



Daniella Pflucker explica que Guillermo Castañeda le provocó un desgarro vaginal producto de la agresión sexual. "Sentía vergüenza de exponerlo como un abuso sexual. Pero eso es lo que fue... Una persona se aprovechó del poder que tenía sobre una chica inexperimentada y muy enamorada para meterla en su cama haciéndome débil e indefensa. Sin escucharme", denuncia la actriz. Su testimonio completo puedes leerlo aquí.



Guillermo Castañeda es conocido por su trabajo como actor en producciones televisivas. En especial, salto a la fama por la serie web "Los Cinéfilos", donde compartió roles junto al actor Manuel Gold.

