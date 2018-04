'¡Válgame Dios!' inició con todo y logró entrevistar Daniella Pfluker sobre la denuncia que realizó en sus redes sociales contra el actor cómico Guillemo Castañeda. El popular 'Peluchín' le hizo la propuesta a Pfluker de ir al programa para someterse al detector de mentiras.



"Mucha gente cuestiona que digas la verdad", manifestó 'Peluchín' en '¡Válgame Dios!'. "¿Tú quisiera venir para sentarse en el polígrafo para que todo el Perú se entere que dices la verdad?", indica Rodrigo.



Daniella Pflucker indicó que estaba dispuesta a ir pero solo tiene que esperar a que su caso siga avanzando. "Es sin dinero", manifestó 'Peluchín'. "Te esperamos Daniella", dice el conductor del nuevo programa de Latina.



Daniella Pfluker

La madre



Patricia Seminario, madre de Daniella Pfluker, indicó su versión de los hechos por primera vez a la cámaras de ¡Válgame Dios!



Seminario indica que conversó reiteradas veces con Guillermo Castañeda. “ya que tuvo un episodio de 20 días en que no se levantaba de su cama y no comía”.



“Yo sabía que ellos habían estado saliendo y ella me hablaba con mucha ilusión de él ( Guillermo Castañeda). Eso es lo que sabía yo. Después de eso no comía, solo tomaba aguaba y no se levantaba”, añadió la señora.



“Entonces, yo lo que hago es, a través de sus amigas porque me acordaba, lo llamo y le digo: ‘ha estado saliendo contigo y está súper deprimida’. Amablemente, le dije que me explique y me dijo ‘bueno, la verdad es que sí, hemos tenido’ sin ahondar más en esta esta última parte.