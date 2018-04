El caso de la denuncia de agresión sexual de Daniella Pflucker contra Guillermo Castañeda escribió un nuevo capítulo en su historia luego de que Patricia Seminario, madre de la joven actriz, hablara por primera vez del tema.



En el estreno del programa Válgame Dios, que conduce Rodrigo González ‘Peluchín’ y Gigi Mitre por Latina, la madre de Daniella Pflucker negó de plano que haya guardado una prueba de que su hija fue agredida sexualmente como aseguró el actor y comediante.

“Yo nunca guardé nada. Daniella (Pflucker) cuando llega de ese episodio, se saca toda la ropa, todo lo que usó ese día y lo guarda en un cajoncito de su cama que normalmente no se abre y se queda ahí. Entonces, nadie guardó nada y por nervios no me contó”, dijo Patricia Seminario.



En ese sentido, la madre de Daniella Pflucker dijo que se enteró que su hija “fue violentada” el 29 de enero de 2018. “Yo no trancé o arreglé con un violador porque yo no sabía”, añadió en declaraciones al espacio de ‘Peluchín’ y Gigi Mitre.



Guillermo Castañeda: Madre de Daniella Pflucker habla por primera vez sobre la denuncia de su hija

Sobre la pregunta si Guillermo Castañeda se puso en contacto con ella, Patricia Seminario dijo que fueron varias veces las que hablaron porque ella le preguntó que qué era lo que le pasaba a su hija, “ya que tuvo un episodio de 20 días en que no se levantaba de su cama y no comía”.



“Yo sabía que ellos habían estado saliendo y ella me hablaba con mucha ilusión de él ( Guillermo Castañeda). Eso es lo que sabía yo. Después de eso no comía, solo tomaba aguaba y no se levantaba”, añadió la señora.



“Entonces, yo lo que hago es, a través de sus amigas porque me acordaba, lo llamo y le digo: ‘ha estado saliendo contigo y está súper deprimida’. Amablemente, le dije que me explique y me dijo ‘bueno, la verdad es que sí, hemos tenido’ sin ahondar más en esta esta última parte.



“Llegó a la casa volando, como la madre Teresa de Calcuta, a decirme acá sentado, al frente mío: ‘Pídeme lo que quieras o lo que sea pero yo quiero que esté bien’. Entonces yo le dije: ‘Solamente quiero que esté bien psicológicamente porque mírala cómo está, se está muriendo’”, finalizó la madre de Daniella Pflucker.



En la entrevista con Válgame Dios, Daniella Pflucker dijo que su caso ya está siendo revisado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que ya evaluó y admitió las pruebas que respaldan su denuncia de agresión sexual contra Guillermo Castañeda.

