Se defiende. Guillermo Castañeda se pronunció tras la denuncia pública que hizo esta tarde la actriz Daniella Pflucker a través de su cuenta de Facebook en la que señala haber sido víctima de abuso sexual por parte del actor y comediante.



“Jamás imaginé estar envuelto en un contexto como este, pero siento que es importante aclarar lo sucedido para no caer en especulaciones”, señaló Guillermo Castañeda en su cuenta de Facebookhoras después de la acusación que Daniella Pflucker realizó por la misma vía.



“Rechazo categóricamente las acusaciones publicadas por Daniella. Nunca he hecho algo que afecte la integridad emocional o física de una persona”, añadió el también productor en su pronunciamento.



“Por respeto a Daniella, a mi madre, a mi novia y a todas las mujeres que forman parte de mi vida, no voy a dar detalles, pues es un tema delicado que será resuelto en el ámbito legal”, indicó Guillermo Castañeda.



“Estoy en contra de cualquier tipo de violencia a la mujer y no voy a permitir que me sindiquen como un abusador, porque no lo soy. Lamento que hayan personas que se sienten afectadas por esta situación, les pido que esperen y confíen en que esto se aclarará con justicia”, finalizó.



Previamente, su representante Natalia Paulinich indicó al diario Perú.21 que enviarán una carta notarial a Daniella Pflucker buscando que se rectifique y de no ser así, no descartó interponer una denuncia contra la actriz.



Daniella Pflucker denunció a través de su cuenta en Facebook que el actor y comediante Guillermo Castañeda abusó sexual y psicológicamente de ella, en octubre y noviembre del 2016.



“Fui manipulada y abusada por el actor y comediante Guillermo Castañeda. Fui violentada tanto sexual como psicológicamente. Sentía vergüenza de exponerlo como un abuso sexual, pero eso es lo que fue. Una persona se aprovechó del poder que tenía sobre una chica inexperimentada y muy enamorada para meterla en su cama, haciéndome débil e indefensa”, manifestó Daniella Pflucker.



Asimismo, la actriz, recordada por su actuación en la novela ‘Solo una madre’, añadió que continúa con terapia psicológica tras lo sucedido.

