Guillermo Castañeda se quiebra y le pide a Daniella Pflucker que se rectifique [VIDEO y FOTOS]

Guillermo Castañeda publicó un video en su cuenta de Facebook para pedirle a la actriz Daniella Pflucker que se rectifique sobre la denuncia que hizo contra el actor por agresión sexual. El comediante estaba al borde del llanto.



"Desde el viernes estoy viviendo la peor de las pesadillas. Para mí es muy difícil, no he cometido ningún delito. Ninguna de las acusaciones que se me hace es verdad", cuenta Guillermo Castañeda en el video publicado en su cuenta de Facebook.

Guillermo Castañeda insiste en su inocencia. "En el post de Facebook (la denuncia de Daniella Pflucker) se deja entrever una situación de abuso que también rechazo completamente, no puedo vivir así", explica el actor en su grabación.



Guillermo Castañeda indica que esta será su única declaración pública y le pide a Daniella Pflucker que se rectifique. "No he cometido ningún delito, Daniella tú sabes como fueron las cosas, rectíficate que me estás destrozando la vida, precisa el actor.



Guillermo Castañeda le echa la culpa a Daniella Pflucker de la pesadilla que afirma estar viviendo. "Me estas destrozando la vida, a mi familia, a mi salud, haz cancelado una obra de teatro donde más de 15 personas trabajan, se te escapó de la manos, te pido por favor rectíficate porque no hice nada y lo vuelvo a recalcar", pide el actor.

Guillermo Castañeda exige que Daniella se rectifique