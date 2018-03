Guillermo Castañeda: Gachi Rivero defiende al actor y tilda de 'loca' a Daniella Pflucker [FOTOS]

Los amigos del actor Guillermo Castañeda salieron al frente para defenderlo luego que Daniella Pflucker decidiera denunciarlo en Facebook que el también youtuber abusó sexualmente de ella en el 2016. Una de las primeras que se mostró solidaria con el comediante fue la locutora radial Gachi Rivero, quien le dejó en sus redes sociales un comentario en la que calificó de 'loca' a la actriz.



"Ñami, te conozco y sé que todo lo que esa loca habla es mentira. Sé de dónde vienes, conozco a tu mamá, conozco a tu hermano, conozco a tu familia. Tienes todo mi apoyo como siempre, mi Ñami. La verdad siempre gana y tú la tienes. Te adoro y sé perfectamente quién eres. Fuerza”, escribió Gachi Rivero.

Previamente, Guillermo Castañeda se defendió de las acusaciones de 'abusador sexual' y dijo en Facebook que "por respeto a Daniella, a mi madre, a mi novia y a todas las mujeres que forman parte de mi vida, no voy a dar detalles, pues es un tema delicado que será resuelto en el ámbito legal".



"Estoy en contra de cualquier tipo de violencia a la mujer y no voy a permitir que me sindiquen como un abusador, porque no lo soy. Lamento que hayan personas que se sienten afectadas por esta situación, les pido que esperen y confíen en que esto se aclarará con justicia".

En Tanto, Daniella Pflucker envió otro mensaje, esta vez a través de Instagram en el que se lee: "Soy mujer, no un objeto sexual. También tengo sentimientos. Merezco ser respetada".



La actriz ha recibido muestras de apoyo en sus redes sociales tras su denuncia en contra de Guillermo Castañeda, a quien acusó de haber abusado sexualmente de ella cuando tenía 19 años.