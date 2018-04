Defender a un amigo trae consecuencias. Y eso lo sabe bien Gachi Rivero. La locutora de radio decidió apoyar a Guillermo Castañeda luego que Daniella Pflucker denunciara públicamente haber sido una víctima de supuesto abuso.

"Esto fue lo que me pasó en octubre y noviembre del 2016. Fui manipulada y abusada por el actor y comediante Guillermo Castañeda", escribió Daniella Pflucker en su cuenta Facebook. Ante esto, la locutora de radio Gachi Rivero salió en defensa de su amigo.

"Ñami, te conozco y sé que todo lo que esa loca habla es mentira. Sé de dónde vienes, conozco a tu mamá, conozco a tu hermano, conozco a tu familia. Tienes todo mi apoyo como siempre, mi Ñami. La verdad siempre gana y tú la tienes. Te adoro y sé perfectamente quién eres. Fuerza”, escribió Gachi Rivero en Facebook.

Rápidamente, los usuarios en redes sociales reaccionaron -en su mayoría- en contra de las declaraciones de Gachi Rivero, principalmente por defender a Guillermo Castañeda basada solo en su amistad con él.

Muchos usuarios de Facebook le pidieron a Gachi Rivero abstenerse de opinar y, sobretodo, de llamar 'loca' a Daniella Pflucker, cuando ella no estuvo presente cuando ocurrió el supuesto abuso.

Una mujer en Facebook lamentó la ofensa de Gachi Rivero contra Daniella Pflucker y le advirtió a la locutora de radio que no escucharía más su programa. Ante esto, la amiga de Guillermo Castañeda respondió: "prefiero que no me escuches"

"Lo culpan de algo que no hizo y lo defiendo porque lo conozco y sé la clase de ser humano que es. Y no diré nada mas porque no entraré en dimes y diretes ni discutiré con nadie. Se quien es Guillermo Castañeda y como lo conozco, se que todo eso que se dice, es falso. Nada mas. Buenas noches", escribió Gachi Rivero en Facebook.

Pero lo que rápidamente llamó la atención de varios usuarios en Facebook es que Gachi Rivero cambió su mensaje. Originalmente llamaba 'loca' a Daniella Pflucker, pero ahora ya no se lee la palabra. Y es que después de 7 minutos de publicar el mensaje, decidió borrar la palabra.

Gachi Rivero retira la palabra 'loca' Gachi Rivero retira la palabra 'loca'

Por esa razón, Gachi Rivero tuvo que escribir un nuevo mensaje, pese a que ya se había despedido de los seguidores en Facebook. En él, la amiga de Guillermo Castañeda reconoció que fue un error llamar a Daniella Pflucker 'loca', pero dejó en claro que no se arrepiente de nada.

"Lo edité porque me equivoqué. Y lo reconozco, por eso lo edité. Pero en lo demás sí ratifico mi opinión. Ahora sí, con permiso", escribió Gachi Rivero en Facebook. Los usuarios en la mencionada red social continuaron comentando sobre la intervención de la locutora de radio, pero ella ya no volvió a comentar al respecto.



