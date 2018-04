Guillermo Castañeda afirma que sí hubiera cometido violación huiría del país [VIDEO y FOTOS]

El actor Guillermo Castañeda fue entrevistado por el periodista Beto Ortiz. El comediante habló sobre la denuncia de agresión sexual que hizo la actriz Daniella Pflucker en su contra. Castañeda afirma que su único delito es no haber cumplido las expectativas románticas de la joven.



Una de las declaraciones del actor que más impresionó a los usuarios en redes sociales fue la que sugiere que si él hubiera violado a alguien se iría del país. Beto Ortiz se sorprende y le repregunta a Guillermo Castañeda si él huiría del país de ser encontrado culpable del delito de violación.



Guillermo Castañeda explica que si él tuviera un grado de culpabilidad de violencia, de abuso sexual, se va del país. "Me trato de escabullir, trato de colgar las llamadas, sí cometo un delito de esa manera sí", precisó el actor.



Guillermo Castañeda dijo que pagó las terapias de Daniella Pflucker porque se sentía culpable de no cumplir con las expectativas románticas de la joven. "¿Una mamá se juntaría con el violador de su hija para tranzar una terapia?", cuestiona el comediante.



Guillermo Castañeda indicó que él le dejó en claro a la mamá de Daniella Pflucker que él no violó a su hija y que fue un acto consentido entre dos adultos. El actor precisa que la ilusionó, pero no la violó.

