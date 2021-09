Tras ofrecer dos exitosos conciertos en los que recorrió parte de su extenso repertorio romántico, Guillermo Dávila se despidió del Perú hasta noviembre, mes en el que retornará para ofrecer nuevas presentaciones y no solamente en Lima, también en Arequipa, Trujillo, entre otras ciudades del interior. El cantante y actor reafirmó su popularidad en nuestro país que se acrecentó al participar como entrenador de “La Voz Perú”.

Sin embargo, a pesar de los éxitos artísticos, el baladista venezolano se fue con un sabor amargo en la boca al no poder concretar el reconocimiento legal de su hijo Vasco, trámite que se frustró al no llegar el joven a la cita programada en la Reniec. Se supo que el intérprete espera que en los próximos meses, a su regreso esto se pueda realizar, aunque todo dependerá de la decisión que tome el muchacho.

Hay que anotar, que Madueño, al conocerse que no acudió a su encuentro en la Reniec, escribió en sus redes sociales la razón de su negativa. “Solo escribo estas líneas para hacerles saber el motivo de mi decisión de no aceptar el reconocimiento legal de Guillermo Dávila, mi intención no es entrar en detalles, ni el de enturbiar la imagen de nadie, solo terminar de manera rotunda esta situación que debió manejarse de manera muy privada”, se lee en su pronunciamiento.

Trascendió que Dávila, a pesar del comunicado de su hijo, alberga la esperanza que finalmente la relación entre ambos empiece a construirse, a partir de las coincidencias y no de las diferencias. Ambos mantienen una comunicación directa y han decidido que no harán declaraciones públicas sobre un tema que es personal y familiar.