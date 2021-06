SALIÓ AL FRENTE. Luego de las innumerables críticas que recibió por negarse a reconocer legalmente a su hijo peruano, Vasco Madueño, Guillermo Dávila se realizó una prueba de ADN para comprobar su paternidad. En una carta dirigida a la opinión pública, el cantante hizo un mea culpa, a puertas de estrenarse la nueva temporada de La Voz Perú, donde participará como jurado.

“En estos últimos días han salido diversas comunicaciones donde se me recrimina el no haberme hecho la pruebna de ADN para reconocer a Vasco Madueño como mi hijo. Deseo contarles que me equivoqué. Esperé mucho tiempo para tomar esa decisión”, empezó diciendo el intérprete.

También contó que durante los últimos años, él y su hijo peruano tuvieron algunas conversaciones, ‘con la esperanza de abrir o cerrar una historia para la tranquilidad espiritual de ambos’.

En ese sentido reveló que a principios de mayo de 2021 llegó a Lima con una ‘deuda pendiente’ con Vasco Madueño y la intención de realizarse la prueba de ADN. Según indicó en la carta, se comunicó con su hijo y quedaron para verse en Lima, ya que el joven vive en Tarapoto. “Quedamos que él me avisaría la fecha de nuestro encuentro”, escribió.

Guillermo Dávila aseguró que nunca recibió una respuesta de parte de su hijo y que el 19 de mayo pasado decidió tomarse las muestras para comprobar su parternidad. “Dejé todo coordinado para que Vasco se realizara el mismo procedimiento, cuando él así lo decidiera”, indicó.

El cantante comentó que el 20 de mayo le volvió a escribir a su hijo pero él no le contestó. “Antes de irme de Lima le conté a través de nuestro chat que ya había iniciado el proceso”, agregó.

Finalmente, le pidió disculpas a Vasco Madueño por todo el tiempo perdido. “Entiendo tu silencio. Respetaré la decisión que tomes y espero podamos terminar una historia inconclusa y dar vida a una relación de amistad o una que se alimente de otros sentimientos que quizá quedaron postergardos por años, no por querer hacer mal, sino por circunstancias que no son parte ya de esta carta que escribo pensando en ambos y en nuestros seres queridos”, concluyó.