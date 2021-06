Vasco Madueño brindó una extensa entrevista al programa de Magaly Medina. En esta conversación se enfrentó a las declaraciones de Guillermo Dávila, quien hasta el momento no ha podido reconocer su paternidad, después de más de 20 años.

En un pasada entrevista, Guillermo Dávila dio unas declaraciones muy polémicas en las que indicaba que él nunca planificó tener un hijo con nadie. “No tenía ninguna intención de tener hijos con nadie, no es grato traer al mundo gente que no estaba planificado”, decía.

Ante esto, Vasco Madueño comentó que descubrió este testimonio que hizo el cantante por su propia cuenta, cuando aún era un joven, y que fue muy doloroso escucharlo.

“A mí , también (me indigna). Desde muy niño tenía mala imagen de él, mi madre no habló mal de él. Vi esas declaraciones por mi cuenta, vi a mi madre llorando, le dije que lo vi. Fue horrible. Fue espantoso, aunque siempre tuve gente que me dio mucho amor, nunca me sentí triste. Igual sabía algo en él que podría rescatar”, dijo Vasco Madueño.

Vasco y su reacción al escuchar decir a Guillermo Dávila que ‘no fue grato traerlo al mundo’

VASCO MOLESTO CON SU PADRE

Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila, contó que la producción de La Voz Perú de Latina se comunicó con él para que hablara con su padre, pero ya no le cree.

La ‘urraca’ preguntó al joven si lo habían llamado del canal de Jesús María, a lo que respondió que solo se contactaron con él cuando puso las historias que reclamaba porque habían traído a su padre.

“Se contactó conmigo la productora y allí conversamos, pero la verdad es que ya no confío en él, no creo en él, debería ser político no cantante”, dijo Vasco Madueño.