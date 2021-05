3 de 7

Guillermo Dávila y Gisela Valcárcel en el programa ‘Aló Gisela’. Foto GEC Archivo Histórico

En nuestro país Guillermo Dávila fue protagonista de un escándalo cuando en 2013 la modelo peruana Jessica Madueño, dio a conocer que su hijo Vasco, de entonces 13 años, era producto de una relación con él, pero que éste no quiso reconocer al niño. “Se quedó mudo cuando le dije que estaba embarazada, no se lo esperaba en ese momento. Me llamó a la semana y su reacción fue negativa. Le dije que si su reacción iba a ser esa que mejor le colgaba el teléfono y que me llamara cuando cambiara de opinión, pero no llamó nunca más”, contó aquella vez Madueño a un programa dominical.