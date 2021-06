La mamá de Vasco Madueño, Jessica Madueño, aclaró que no tuvo solo un ‘affaire’ con Guillermo Dávila, como el conocido artista venezolano lo declaró hace unos años en la televisión extranjera. Madueño brindó esas declaraciones, a través de WhatsApp al programa de espectáculos Magaly TV, La Firme.

MÁS INFORMACIÓN: MAGALY MEDINA PIDIÓ APOYO A JUAN DIEGO FLÓREZ PARA EL HIJO DE GUILLERMO DÁVILA

Tras la entrevista realizada al talentoso joven Vasco, Jessica Madueño se comunicó con el programa de ATV y mostró su molestia por las declaraciones de Dávila en las que afirmaba que el nacimiento de su hijo ‘fue producto de un accidente’.

“Algo que incómodo a Vasco y también a mí en la entrevista fue que realmente Vasco fuera producto de una noche”, escribió por WhatsApp.

Trome | Mamá de Vasco Madueño aclara que sí tuvo una relación con Guillermo Dávila. (Magaly TV)

Explicó que sí tuvo una relación con ‘Nacho’ Dávila. Primero fueron socios en una productora y luego amigos. “Vale la aclaración. A mí no me importa lo que la gente piense de mí. Hasta me divierte que saquen conjeturas; pero a Vasco sí lo incómoda y lo baja... Soy su mamá”, escribió.

MÁS INFORMACIÓN: MAGALY MEDINA AFIRMA QUE LA PRESENCIA DE GUILLERMO DÁVILA ES UNA OFENSA PARA LAS MAMÁS DE NIÑOS NO RECONOCIDOS

LAS DECLARACIONES DE GUILLERMO DÁVILA

Recordemos que en una entrevista Guillermo Dávila afirmó que no tuvo una relación de amor con Jessica Madueño. “Yo no tenía ninguna intención de tener hijos con nadie. No es grato traer gente al mundo cuando uno no los está planificando”, dijo respecto al embarazo de Madueño en una entrevista para Univisión.

Magaly TV informó que la relación entre Guillermo Dávila y Jessica Madueño se mantuvo pese a que el artista se fue a su país; pero terminó cuando éste se enteró del embarazo y hasta cortó cualquier tipo de comunicación.

TE PUEDE INTERESAR: