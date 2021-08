FINALMENTE LO RECONOCIÓ. Luego de varios años de polémica por no querer reconocer la paternidad de Vasco Madueño, Guillermo Dávila comunicó a sus seguidores que se realizaron la prueba de ADN, la misma que finalmente arrojó un resultado positivo.

“A mí nunca me gustó ventilar mis cosas personales por ninguno de los medios pero creo que esta vez lo amerita, sobre todo por ustedes, estimados seguidores, amigos, público en general, porque esta noticia que quiero darles hoy es relevante para mí ya que puedo, luego de muchos años de negociaciones truncadas en las que yo quise llegar a buen término, no solamente dependía de mí, sino también de quien tenía la tuleta de Vasco, no solamente era mi voluntad”, dijo el cantante venezolano adjudicando la responsabilidad a la madre de su hijo.

“Eso se ha podido concretar de alguna manera con la mayoría de edad de Vasco, ya que él puede tomar sus propias dedicisiones por lo que hoy puedo decir que soy el papá de Vasco, luego de habernos sometido, sacado ambos las pruebas de ADN por las voluntades e iniciativas propias, cosa que el resultado ha salido positivo”, agregó el jurado de La Voz Perú.

En ese sentido, aseguró que desea afianzar la relación de padre e hijo con Vasco Madueño. “Nunca es tarde para recuperar el tiempo perdido, voy a entrar a una situación de armonía y no de conflictos, polémicas. Los insultos que pude haber visto por algunos medios ahora sé que nunca vinieron de Vasco. Es un día para celebrar, me siento feliz”, indicó.

Finalmente, Guillermo Dávila agradeció a los seguidores que siempre creyeron en él. “Quiero aprovechar para darles las gracias a toda la gente que ha creído en mí, sobre todo cuando han surgido desinformaciones por algunos medios de prensa”, finalizó.

