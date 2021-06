Vasco Madueño, el hijo no reconocido de Guillermo Dávila, demostró todo su talento para el canto en el programa de Magaly Medina. El joven indicó también que sueña con convertirse en tenor lírico, por lo que ya se está preparando aunque no profesionalmente.

Visiblemente nervioso, Vasco Madueño interpretó con gran destreza el tema ‘Valicha’, no sin antes agradecer a todas las personas que lo apoyaron a lo largo de su lucha por ser reconocido como hijo de Guillermo Dávila.

Magaly Medina se quedó sorprendida con el talento de Vasco Madueño y aprovechó su programa para hacer un pedido público al tenor Juan Diego Florez para que lo pueda apoyar en su sueño de convertirse en cantante profesional.

MOLESTO CON SU PADRE

Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila, se presentó en Magaly Tv. La firme, programa de Magaly Medina, donde contó que la producción de La Voz Perú de Latina se comunicó con él para que hablara con su padre, pero ya no le cree.

La ‘urraca’ preguntó al joven si lo habían llamado del canal de Jesús María, a lo que respondió que solo se contactaron con él cuando puso las historias que reclamaba porque habían traído a su padre.

“Se contactó conmigo la productora y allí conversamos, pero la verdad es que ya no confío en él, no creo en él, debería ser político no cantante”, dijo Vasco Madueño.

