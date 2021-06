Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila, se presentó en Magaly Tv. La firme, programa de Magaly Medina, donde contó que la producción de La Voz Perú de Latina se comunicó con él para que hablara con su padre, pero ya no le cree.

La ‘urraca’ preguntó al joven si lo habían llamado del canal de Jesús María, a lo que respondió que solo se contactaron con él cuando puso las historias que reclamaba porque habían traído a su padre.

“Se contactó conmigo la productora y allí conversamos, pero la verdad es que ya no confío en él, no creo en él, debería ser político no cantante”, dijo Vasco Madueño.

El hijo de Guillermo Dávila contó que no vive en Lima sino en Lamas (San Martín) y allí ofrece clases de canto y guitarra. Mientras se encuentra en la capital haciendo un programa de ayuda social está viviendo en un hotel que ha contratado la producción.

“FUE UN ACCIDENTE”

En una entrevista a Univisión, Guillermo Dávila decidió hablar de su hijo peruano, pero sus declaraciones no fueron nada agradables, pues manifestó que la concepción y nacimiento de Vasco fue un accidente y que no lo reconocerá antes de someterse a una prueba de ADN, pero meses después, en 2014, conversó con Reporte Semanal donde se justificó, pero terminó por pintarse de pies a cabeza.

En esta conversación con Melissa Peschiera dijo que no asumió su paternidad “por temor, inseguridad, miedo, incertidumbre de no saber qué pasa con todo esto. Las pocas comunicaciones que tenía con ella, yo sentí una amenaza constante”.

“Yo he decidido enfrentarlo, pero una de los principales errores es que el hecho que esto se haya hecho público. A mí sí me preocupa el estado del niño”, dijo Guillermo Dávila, pero fue refutado por la periodista, que le dijo que si estaba preocupado debió reconocerlo hace años.

“Existió un gran miedo, yo lo asumo y lo digo. Yo voy a tratar de solucionar esto de alguna manera, yo quiero conocer al niño, si ella estaba preocupada por el estado del niño, por qué exponerlo de esta manera”, agregó el cantante.

Sobre no reconocer a Vasco, Guillermo Dávila sostuvo que “hay un documento donde no quiere el apellido y el niño ahora salió en una entrevista diciendo que no quiere el apellido de Guillermo Dávila y eso tiene que ver mucho la influencia de la mamá, porque si las cosas fueran diferentes yo ya estuviera en contacto con él y hubieran dado un buen paso hacia adelante”

Al ser consultado si reconoce que decir que Vasco fue un accidente fue un error, el intérprete de ‘me fascina’, manifestó que “cuando yo me refiero a lo de un error, un accidente, me refería a que es algo que sucede inesperadamente, en ningún momento quiero menospreciar, ni dañar a Vasco, simplemente estoy hablando con la verdad. El accidente es que no estaba dentro de una relación, no estaba estipulado y fue una sorpresa, la concepción de Vasco”.

