Guillermo Dávila se encuentra en el Perú casi escondido, ya que se encuentra grabando la nueva temporada de La Voz Perú y hasta el momento no se ha podido captar ninguna imagen de él paseando por nuestra capital, mucho menos después de la polémica desatada por su hijo no reconocido, Vasco Madueño, quien hace unos días arremetió en su contra y lo tildó de cobarde y de “cag...le la niñez” con promesas no cumplidas.

Meses antes de venir al Perú, Guillermo Dávila estuvo en el programa de YouTube “Cómo ser una pareja y no morir en el intento” de dos amigos suyos y compatriotas. Aquí habló de su vida, sus matrimonios y sus dos hijas, una de ellas estudia en Alemania y la otra decidió seguir sus pasos y es claramente su preferida, pues comparten la vocación y anda en el camino del arte, incluso le dedicó una canción.

En la intervención del cantante de “Cuando se acaba el amor” se le notaba -precisamente- la cara de amor y orgullo con la que hablaba de sus dos retoños. Sin embargo, uno de los conductores del espacio digital se atrevieron a hacerle una pregunta que lo descuadró: “¿en qué quedó el tema de su hijo peruano?”.

Inmediatamente el rostro de Guillermo Dávila cambió por completo. Se puso serio y solo atinó a decir que “era un tema delicado”.

“Mira, hablaste de tus dos hijas, pero tengo entendido que luego llegó un hijo, por fin, ¿era tuyo o no era tuyo?”, preguntó Arturo de los Ríos, uno de los entrevistadores.

“Esto es un tanto delicado como para hablarlo aquí en la cama, es algo privado y yo creo que no debemos tocarlo por aquí, paso”, respondió incómodo, el intérprete de “Tesoro mío”.

Desde ese momento en el programa no se tocó más el tema y Guillermo Dávila siguió con tanto sus anécdotas y experiencias a lo largo de su carrera musical.

GUILLERMO DÁVILA EN EL PROGRAMA “CÓMO SER UNA PAREJA Y NO MORIR EN EL INTENTO”:

NUNCA RECONOCIÓ A HIJO PERUANO

La polémica de la paternidad de Guillermo Dávila se desató en el año 2007 cuando Jessica Madueño decide hacer público en el programa de Jaime Bayly que tiene un hijo del cantante venezolano, pero que él se negó a reconocerlo y lo que es peor, le pidió que se practicara un aborto.

El niño nació en el año 2001 y este habría sido una de las razones por las que su matrimonio con Chiquinquirá Delgado llegara a su fin, pues el cantante se negó a firmar y asumir su paternidad, la misma que no reconoce hasta la actualidad.

Tras conocerse de la existencia de Vasco Madueño, su madre Jessica contó en varios programas de TV que había demandado al intérprete por alimentos y filiación, pues lo que más quería es que él conociera a su hijo, pero nunca lo hizo. Enviaba mensajes a través de la televisión o cada vez que lo entrevistaban, pero nunca se encontró personalmente con el ahora joven de 19 años.

FUE UN ACCIDENTE

En el año 2014, Guillermo Dávila quizás comete uno de los errores más grandes de su vida, pues en una entrevista para la cadena Univisión, el cantante sostiene que la concepción de su hijo “fue un accidente”, algo que no debió pasar, con lo que se ganó el repudio de los peruanos y que no se someterá a la prueba de ADN.

En otra entrevista con Reporte Semanal, ese mismo año, quiso corregir su error de “accidente”, pero terminó por complicarse más y reveló que era víctima de una “extorsión” debido a que la mamá de Vasco pedía que se le otorgue 280 mil dólares por todos los años que el artista no asumió su paternidad y dos mil dólares mensuales de pensión.

En ese momento prometió que vendría al Perú para acercarse a su adolescente hijo, pero nada de eso sucedió. Incluso, los conciertos que programaba en nuestro país los cancelaba, pues siempre estaba la polémica de su paternidad.

LUCHA POR LA IDENTIDAD DE SU HIJO

Jessica Madueño, en una última entrevista en Día D recalcó que ella iba a pelear hasta el final por el derecho que tiene su hijo a una identidad paterna, más allá del dinero. Incluso, a pesar que ella le puso su apellido, los primeros años de colegio de Vasco lo llamaban por el apellido Dávila. Sin embargo, este ya no quiso usarlo más al ver el sufrimiento de años de su madre en una disputa y juicios que nunca terminaban y se complicaban con la presencia de los abogados de Guillermo Dávila.

Hoy, Vasco Madueño no quiere saber nada de su padre ausente y al saber que estará en el Perú no dudó en expresar toda su furia en las redes sociales, sobre todo en Instagram.

“Este hombre me ca...ó la niñez. Ahora no puede dejar de hacerme la vida imposible”, dice el primer post que publicó Vasco sobre el cantante venezolano Guillermo Dávila.

“De niño soporté todas las porquerías que dijo en cámaras. Ahora ya no soy niño. Ya estoy harto de prensas, polémicas y demás porquerías que ese hombre trae a mi vida”, recalca.

“Nunca quiso afrontar las cosas cara a cara, porque no deja de quedar como un cobarde”, siguió disparando Vasco en sus redes sociales.

Sobre la participación de su padre el la nueva edición de ‘La Voz Perú’, el aún joven sostuvo “yo preferiría no querer entrar en esa basura de la polémica que piensa hacer el canal 2”.

“Y si quieren saber algo personal. La vez que quiso venir a arreglar las cosas en el 2020 no fue más que un intento suyo de querer hacer negocio. Pues cuando empezó la pandemia desapareció como siempre lo hace”, agregó Vasco Madueño sobre Guillermo Dávila.

