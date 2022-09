¿Fumaron la pipa de la paz? Guillermo Dávila y Vasco Madueño se habrían reconciliado luego de que se observara que ambos personajes empezaron a seguirse en Instagram, dejando así de lado los enfrentamientos mediáticos.

Al revisar sus cuenta de Instagram se puede observar como tanto Guillermo Dávila como Vasco Madueño se siguen mutuamente en Instagram lo que evidenciaría que la relación entre ambos ha mejorado.

Como se recuerda, Vasco Madueño y Guillermo Dávila se habían enfrascado en una guerra mediática en la que el joven cantante lanzó duros calificativos contra su padre, por la relación distante que mantuvo con él. Dávila volvió a mitad de año al Perú ara ser parte de ‘La Voz Perú'.

LO LLAMÓ MANIPULADOR

En junio de este año, el joven músico brindó una entrevista al programa “Magaly TV: La firme” de ATV, donde mostró una vez más su decepción al asegurar que el artista venezolano nunca buscó tener un vínculo con él fuera de cámaras.

“Yo no confío en él, desgraciadamente siempre me ha mentido y me sigue mintiendo. Hasta, incluso, siento que es una persona manipuladora, tóxica hacia mí, yo solo veo malas intenciones en él”, expresó Vasco, al señalar que las acciones del cantante se diferencia mucho de las cosas que dice públicamente.

El hijo de Jessica Madueño quiere dejar este tema atrás, por lo que le pide a Guillermo Dávila no hablar más de él.

