El querido actor cómico Guillermo Rossini visitó el set del “El reventonazo de la Chola” y no pudo evitar emocionarse tras recibir un merecido homenaje por su gran trayectoria, luego de anunciar que dejaba el ambiente artístico.

Rossini hizo reír a los miembros del elenco de la ‘Chola Chabuca’ con sus ocurrencias, además participó en unos sketch junto a Manolo Rojas y Fernando Armas.

Sin embargo, el momento más emotivo de la noche fue cuando le dedicaron una canción escrita por Juan Carlos Fernández. “Gracias por tantas risas, momentos inolvidables, es que como tú no hay nadie que nos haga reír. Tú eres nuestro maestro y te rindo este homenaje porque eres el mejor. Gracias Guillermo Rossini”, dice la letra de la canción.

Tras escuchar el tema, el veterano cómico no pudo evitar conmoverse y expresó su agradecimiento por las muestras de cariño.

“Realmente me siento muy feliz. Te agradezco Chola, me he emocionado mucho con tantas muestras de cariño que no me lo merezco realmente. Gracias, gracias”, dijo notoriamente emocionado.

“Señores, en este Día del Padre lo que hemos querido compartir con ustedes es la palabra gratitud, y gratitud expresada en el hombre más grande que tiene la comicidad en el Perú, y nos referimos a nuestro gran referente, el gran Guillermo Rossini. Deseamos que siga disfrutando, esta es su casa, es más el Perú es su casa que lo quiere”, comentó la popular ‘Chola’.

Finalmente, Guillermo Rossini envió un mensaje por el Día del Padre. “Feliz Día del Padre a todo el Perú y realmente en este problema que vivimos deseamos que la pasen lindo este domingo”, acotó.

