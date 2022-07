LO VOLVIÓ A HACER. El periodista de América Televisión, Gunter Rave, pasó tremendo roche en vivo cuando confundió a Jorge Chávez con José Abelardo Quiñones en el billete de 10 soles. El reportero narraba la Parada Militar con la presentación de la Fuerza Aérea del Perú.

“Este es el uniforme de la época, además Jorge Chávez aparece en los billetes de 10 soles”, inició diciendo, sin embargo, inmediatamente, el especialista lo corrigió.

“ Perdón, perdón José Abelardo Quiñones. Me equivoqué de aviador , mil perdones a los aviadores de la Fuerza Aérea. Errar es humano, perdonar divino”, puntualizó.

GUNTER RAVE HABLA DEL LOOK DE PEDRO CASTILLO

La vestimenta del presidente Pedro Castillo aún sigue siendo comentada por algunos periodistas, como el caso de Gunter Rave, quien ironizó esta mañana sobre el atuendo del mandatario en la Gran Parada Militar por Fiestas Patrias. El reportero dejó en evidencia que el jefe de Estado ya no usa más su sombrero.

“Nunca he llevado corbata, ayer tampoco la usó. Por lo menos ya no está con sombrero, con corbata no lo he visto. Lo que sí ha cambiado es que ahora usa terno, ya no usa estos sacos que se había copiado de Evo Morales . Son detalles fashionistas”, recalcó.

