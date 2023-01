El periodista Gunter Rave se pronunció sobre la crisis que vive nuestro país debido a las manifestaciones en Lima y el interior del país, y espera que esto acabe pronto por el bien de todos los peruanos. También expresó su solidaridad con los colegas agredidos, durante las protestas del 19 de enero, en el Centro de Lima hasta donde los hombres de prensa se trasladaron para informar.

Gunter, ¿qué vislumbras de la situación que vivimos, hasta cuándo estaremos así?

Espero que se acabe pronto, porque si no se va a volver una cosa insostenible. Es obvio el descontento y todos tenemos derecho a protestar, pero no tenemos por qué atentar contra personas que sí quieren trabajar. El que quiere parar, para, el que quiere marchar, marcha, pero no podemos destruir a los que no están conformes con la manera de pensar que tenemos o tienen los demás. Claro que hay que protestar, pero yo no he visto que las protestas sean porque se necesita construir un colegio, porque se necesita mejorar la salud, eso no hay. Todas las protestas son por nueva Constitución, sacar a Dina y liberar a Castillo. ¿De qué estamos hablando? Están protestando por cosas políticas, creando divisionismo, fomentando el racismo, un odio que cala y se olvidan que los peruanos somos cholos, negros, blancos, somos una sola raza.

Están atentando contra la vida de muchas personas y destrozando la ciudad...

Todas las marchas son buenas, todos tenemos derecho a protestar. Si algo no nos cae bien, protesto. El tema es que no voy a vandalizar, no me aprovecho de eso para romper, destruir. ¿Cuánta plata cuesta eso? Lima dice que le está costando cerca de 800 mil soles, todo lo que han roto. Esa plata es nuestra plata, mi plata, tu plata, la plata de todos los peruanos. Encima llaman prensa corrupta, han atacado a mis compañeros. Nosotros solo hacemos nuestro trabajo que es informar.

Han podido perder la vida

Obviamente. A un asistente del canal le han tirado un pedazo de cemento que han roto del separador de vías, le ha caído en la cara, le han roto dos dientes, a otro la cara, lo han golpeado, se lo querían llevar si es que no se agarraba del carro. A Lourdes (Páucar) la han golpeado. ¿Con qué derecho? ¿Qué estamos haciendo nosotros los periodistas? Nosotros hacemos nuestro trabajo, nuestro trabajo es informar, pero claro han metido durante año y medio esa idea de que la prensa es corrupta. Han enviado un mensaje de odio que está calando.

