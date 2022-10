El noticiero ‘América Noticias, edición central’ cumple hoy 26 años y los periodistas Gunter Rave y Alvina Ruiz señalan que tienen 20 años de amistad y que son ‘conductores con calle’ por haber sido reporteros. Además, agradecen al público por la preferencia pues son líderes en su horario.

El noticiero ‘América noticias, edición central’ cumple 26 años, pero ustedes están al frente del programa hace un año y muestran una buena química en pantalla...

Alvina: Es que somos amigos hace muchos años, creo que nos conocimos en el 2002. Ufff, ya son 20 años.

Gunter: Claro, desde Panamericana Televisión, ella en ese momento fue mi practicante.

Alvina: En esa época se creaban semilleros y a los practicantes se les asignaba para trabajar con un reportero y ahí aprendías. Estuve a su lado como seis meses y fue una época muy divertida, se hacía el trabajo, era muy dinámico. En esa época era una bebé, ja, ja, ja... Y Gunter era el ‘niño terrible’, un buen reportero y tenía un jale por donde iba.

Ambos han sido reporteros por muchos años, eso marca una diferencia en la conducción y la relación con el equipo...

Gunter: Totalmente, nosotros no llegamos faltando media hora para leer titulares. Estamos horas antes en la sala de redacción y conversando con los reporteros.

Alvina: Nosotros revisamos lo que sale al aire, no es llegar y conducir, sino ver los detalles, enriquecer las notas.

Son unos conductores con calle...

Gunter: Así es. Siendo reporteros nos hemos formado y el éxito del programa es resultado de todo el equipo.

Las cifras del rating los respaldan con promedios de 15 puntos...

Alvina: Estamos agradecidos por el respaldo del público y el éxito del programa, es todo un reto por el horario complicado que tenemos y se refleja en el esfuerzo de todo el equipo. Además, es importante tener competencia pues eso nos obliga a no dormirnos.

Gunter: Eso lo tomamos con mucha responsabilidad, a ser mejores cada día, ser exigentes.

Preparan algún proyecto personal para desarrollar en el futuro...

Gunter: En un futuro me gustaría realizar reportajes, volver a hacerlos. Muchos hoy en día muchos realizan entrevistas y bueno, me parece que sería algo trillado; pero me parece que está bien esa opción pues la gente siempre tiene ganas de hablar, de contar y se necesitan espacios para eso.

Alvina: Las oportunidades y las propuestas siempre son bienvenidas, yo acabo de salir del lanzamiento del libro ‘Crímenes en Lima 2’ y ahora estoy llevando una maestría; pero siempre dándome tiempo para escuchar cualquier otra propuesta.

TE PUEDE INTERESAR

Actor cómico Lelo Costa se encuentra grave de salud: Tiene cáncer

‘Pato’ Quiñones emocionado por su llegada al país, en gira con Daddy Yankee

‘Peluchín’ critica la frialdad de ‘Gato’ Cuba con Ale Venturo: “Fingiendo que están felices”