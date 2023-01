Con una carrera de más de cincuenta años en el teatro, cine y televisión, el actor Gustavo Bueno reveló que en cierto momento de su carrera llamó al productor Efraín Aguilar para sumarse al elenco del recordado ‘Mil Oficios’ pues veía que sus amigos actores se divertían mucho y no se lo quería perder. Desde ahí nació su relación con Efraín Aguilar y el guionista Gigio Aranda, con quienes trabajó luego en las series ‘Así es la vida’ y ‘Al fondo hay sitio’ en los últimos años.

El destacado actor nacional develó ayer su estrella en el paseo de la fama de América Televisión en Pachacámac donde acudieron sus familiares y contó con el respaldo de sus compañeros de la serie ‘Al fondo hay sitio’.

“Estoy muy agradecido por este reconocimiento y las palabras tan bonitas de los compañeros, me doy cuenta de que estoy un poco viejo. Son muchos años de vinculación con América Televisión, los últimos 20 años gracias al talento de los productores y guionistas; para mí es la mejor parte de mi vida”, comentó Gustavo Bueno, quien interpreta a ‘Gilberto’ en la serie Al fondo hay sitio.

Luego, reveló que hace unos él llamó a Efraín Aguilar para participar en la recordada serie Mil Oficios.

“Quería trabajar con ellos porque había amigos y muy buenos actores, y veía que se divertían mucho y no me lo quería perder. Les dije que estaba dispuesto y me gustaba mucho el humor que manejaban Gigio Aranda y Efraín Aguilar”, recordó Gustavo Bueno, quien no dudó en abrazar a Efraín Aguilar, quien acudió hasta la ceremonia en las instalaciones de Pachacámac.

En otro momento, Gustavo se emocionó con las palabras de Magdyel Ugaz y Lazslo Kovacs, quienes señalaron que lo quieren como a un padre.

Sus compañeros también dedicaron algunas palabras y mostraron su respeto hacia el actor entre ellos Magdyel Ugaz, su hija en la ficción, y Lazslo Kóvacs. “Gustavo es la historia del cine, el teatro y la televisión del Perú. Tenemos a un amigo y a un gran profesional. Tiene un corazón maravilloso”, dijo notoriamente emocionada la popular ‘Teresita’.

“Es mi testigo de matrimonio, de verdad, es un privilegio, es un placer compartir con él en el trabajo. Nos sentimos muy afortunados de tenerlo como compañero”, señaló Kóvacs.

Después expresar su cariño a sus compañeros, Gustavo se tomó un tiempo para darle un sincero abrazo a Efraín Aguilar, director y productor de las primeras temporadas de la serie AFHS.

“Bueno, para algunos nuevos (actores), los que no lo conocen, quiero que conozcan al padre de la criatura (Al Fondo Hay Sitio). Es Efraín Aguilar, que quiero por favor que se pare, quiero darle un gran abrazo personalmente.”, indicó Gustavo Bueno previo a abrazar al reconocido productor de televisión.

TE PUEDE INTERESAR:

Latina Televisión presentará documental por sus 40 años: ¿Cuándo se estrenará?

‘Peluchín’ destruye a Piqué por publicar foto con Clara Chía: “La Twingo y el Casio”

Brunella Horna incómoda tras su boda: “Me choca que me digan señora, soy muy joven”