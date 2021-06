Gustavo Elis: su éxito “Llegaste”, su nuevo rol de padre, su vida en Venezuela y confiesa con que cantante peruano le gustaría trabajar | ENTREVISTA

Referirse a Gustavo Elis es hablar de un talento venezolano que toda la música que saca es un hit. Su nueva canción llamada “Llegaste”, es un fiel reflejo de ello. A horas de estrenarse fue tendencia en varios países del mundo ubicándose en los primeros lugares de sintonía. Cantautor de canciones como: “La Última vez”, “Mujer de mi vida”, “No me dejes solo”, “Se supone”, “Borre”, “Solo eres tú”, solo por citar algunos temas.

Pero, Gustavo Elis no solo celebra el éxito de “Llegaste”, pues hace unos días en el estreno del videoclip “Llegaste”, se muestra una toma en donde se ve en la arena la frase: “Vamos a ser papás”. Posteriormente, Gustavo Elis besa la barriga de su pareja Karlis Romero y revelan la ecografía del bebé.

Trome llamó a Gustavo Elis para qué hablé de este reciente éxito llamado “Llegaste”, cuente sobre su nueva etapa de papá y cuente su historia. El talento venezolano aún radica en Caracas, pero la mayormente viaja para seguir realizando trabajos musicales con el fin de seguir captando público que oiga su música.

Felicidades, ¿por esta nueva etapa de ser padre?

Ha sido una bendición este tema. Además de la noticia la cual estoy sumamente contento y emocionado. Una de las bendiciones más grandes que he tenido en mi vida. La noticia de ser papá. De hecho, yo quería ser papá joven, no es que esté viejo. Anhelaba tener un hijo a los 23 años, pero el tiempo de Dios es perfecto, se dio al revés con números invertidos a los 32 años. Pero estoy contento que este tema (se refiere a su nueva canción “Llegaste) haya tocado corazones.

¿Ya se conoce el sexo del bebé?

Lo sabe la doctora nada más. Nosotros no queremos enterar el día de la revelación de sexo y ese día se sabrá. Por ahora, el sexo solo lo conoce la doctora. Todavía estamos viendo la temática de la revelación de género.

Justamente, lanzaste la canción “Llegaste”, ¿Y a las horas ya era un hit en varias partes del mundo?

Es un tema que tengo la oportunidad de contar la historia a un amigo compositor que se llama Mendez transmitirle lo que yo sentía y quería expresar en esta canción. Él empezó a darle forma a este tema. Fuimos donde otro amigo que se llama Eudiz, quien también se sumó a esta bonita canción junto con Michael también estuvo incluido ahí. Varios productores con los que he trabajado también se sumaron a esta canción y logramos como se dice transmitir tanto desde la música y la letra.

¿Cómo grabaste el video clip?

Hice el videoclip literalmente. Yo lo grabé y dirigí. Un amigo que viajó con nosotros me grabó por momentos pidiéndole el favor. “Mira grábame así” o “Agarra el teléfono de esta forma” y ha sido un trabajo excelente el cual está reflejado en ser tendencia número 8 a nivel mundial, lo cual estás a lado de artistas como: Bruno Mars, Bad Bunny, cerca de Camilo y por encima de muchos artistas, los cuales uno admira desde hace muchos años. Es una bendición y un logro muy importante. Además, somos tendencia en muchos países como Venezuela, Chile, Colombia, Argentina, España, Perú, Ecuador y Panamá. La verdad que se descontroló positivamente con esta canción y a la gente le ha gustado muchísimo. Evidentemente hay una primicia, la cual está reflejada en este video clip y está funcionando gracias a todos los medios de comunicación, radio nacionales e internacionales, que han apoyado este tema. Igual mi agradecimiento a ustedes los comunicadores, los cuales me han brindado un cariño y apoyo. Estoy muy agradecido por todo esto.

Pero todo lo que haces es éxito. ¿Yo recuerdo varias canciones que han pegado como “No me dejes solo?

Es una canción que me ha traído muchísimas satisfacciones y bendiciones en el día que se estrenó fue tendencia en siete países en tan solo dos o tres días ya tenía más de 4 millones de reproducciones en YouTube y miles de comentarios. La canción sigue creciendo cada día y se entona el “Día de la Madre”, aunque su celebración es todos los días. Me llegan muchos mensajes bonitos y reacciones de las madres a las cuales se le dedican. El tema exactamente a finales del año pasado e inicios de este año se volvió viral en tiktok con más de 300 mil reacciones que le hicieron a un audio que grabó, un “chamito” que hace covers y se fue de las manos. Si te metas a tiktok a ver los vídeos vas a salir llorando. Toca demasiado la fibra y es algo bonito. Lo mismo está pasando con “Llegaste” y me encantaría hacerle una versión balada, más romántica que siento que a la gente le va a encantar. Ese siento que ha sido el fuerte que yo he tenido musicalmente, el cual ha funcionado muchísimo como tú lo comentas con temas; “No me dejes solo”, “La última vez” y otras canciones que he hecho de vivencias con mis relaciones como con Corina que sonó mucho “Escápate”, “Novios”, que también se oyó bastante. “Mujer de mi vida” que grabé con Oscarcito y trato de seguir esa línea. Ahora se viene mucha música y muchos videos que están por estrenarse.

Hay una canción que aún no sale completa que se llama “Escápate”, ¿cuándo la piensas sacar?

Ya el video está listo y estamos en la preproducción. Podría decir que está casi listo solamente mezclar y darle el toque final al máster de la canción. Aún no le quiero poner fecha, pero es muy pronto. Es una de mis canciones favoritas. Pero creo que en un mes o tres semanas aproximadamente podría salir esta canción.

¿Cuéntame que nuevos hits nos tienes preparado para sorprender a tu fanaticada?

Tengo un reggaetón bien chévere que se llama “No seas así”, el cual también ya cuenta con un videoclip que lo grabé hace como mes y medio. Está super chévere el tema. Estamos conversando con todo mi equipo de trabajo incluido mi manager Michael Garret cuadrando como se dice fecha de estreno y lanzamiento. Tratando de cada tema tenga su espacio para poder lanzar cada canción. Estoy acá en Miami, vine a trabajar, a hacer música. Voy a estar en unos campamentos visitando algunos estudios acá. También tengo muchos amigos que están radicando acá, los cuales son cantantes y espero verme con ellos para hacer colaboraciones internacionales y aprovechar el viaje.

¿Si no es muy infidente con quienes vas a hacer colaboraciones?

No es que tenga algo planificado. Lo que sí te puedo decir es que tengo muchos amigos aquí. Estaba hablando con Lenny para verlo. Es un súper amigo, capaz no metamos a un estudio a ver que sale. Así como lo voy a hacer con otros amigos. Pero es como te digo, esperando que las cosas fluyan.

En pandemia sonó mucho el dúo con Sixto Rein con la canción “Anhelo Verte, ¿te imaginaste esa acogida por la canción y los otros temas?

“Anhelo verte” fue el tema promocional de Gustavo y Rein. Son muchos temas de los cuales, la gente que era muy fanático de “Los Nenes” quedaron con escuchar más música de nosotros. Ahí fue cuando decidimos sacar estas canciones. Ya estaba todo grabado antes de la pandemia, lo que falta era el tema de mezclar, pero gracias a Dios estuvo todo listo en plena pandemia tras conversar con los productores pudimos lanzar ese estreno. Gracias a Dios tuvo mucha receptividad. De hecho hace días también publicamos el disco de “Los Nenes” que en algún momento no salió para que todos los fanáticos de aquella época de Gustavo y Rein puedan encontrarlo en todas las plataformas digitales.

Le contaba a tu manager, qué acá en Perú todavía se transmite “Somos Tú y Yo”, ¿qué significa para ti esa serie?

Te podría decir que ha sido una de las cosas más importantes que me ha pasado en mi vida. Esa serie marcó un antes y un después no solo en mi vida artística sino en mi vida personal. Porque mi vida cotidiana era salir a la calle. De repente agarrar el autobús o el metro y llegar a cualquier sitio, un centro comercial, pasear o hacer cualquier cosa. Y de la noche a la mañana ya no me podía subir a un bus porque había mucha euforia al igual que ir en Metro. Toda la gente me reconocía, me pedían fotos y para mí era algo nuevo, distinto y era algo increíble. Sabía que estaba entrando a una serie exitosa, pero no me daba cuenta de la magnitud de éxito que realmente era. Yo tenía abajo de mi casa entre 70 a 80 personas afuera que me esperaban porque yo vivía al frente de un colegio. Entonces, te podrás imaginar. Pero son experiencias bonitas. Tuve la oportunidad de cantar en el Poliedro de Caracas con más de 15 mil personas. Realmente todo lo que me pasaba en ese momento era como si estuviera soñando, un sueño que no te quieres despertar nunca porque era magnifico todo lo que pasaba.

Y formar el dúo “Los Nenes”, ¿qué significó para ti?

“Los Nenes” significó constancia y esfuerzo. Porque de alguna manera evidentemente, yo trabajé mucho para entrar al casting de “Somos tú y yo”. Pero de alguna forma siento que el éxito fue tan grande que estoy seguro de que para lo grande que fue no trabajé ni un cinco por ciento porque fue muy exitoso. Luego, con Gustavo y Rein fue mucho trabajo, pero logramos ser exitosos en poco tiempo. Sin embargo, en ese poco tiempo trabajamos muchísimo. Sé podría decir que nosotros nos íbamos de gira a nivel nacional visitando varias ciudades de Venezuela y todos los días nos levantábamos a las 7:00 a.m. para hacer entrevistas hasta las 8:00 p.m. o 9:00 p.m. De madrugada nos íbamos a otra ciudad que quedaba a dos horas, y al día siguiente volvíamos con la misma rutina. Realmente fue mucho trabajo y subimos escalones pisando fuerte para que dé alguna forma estemos construyendo algo sólido y así fue Gustavo y Rein, que en siete u ocho meses llegamos a ser un proyecto reconocido y se convirtió en realidad. Logramos a ser una sensación en el momento. Para nosotros era un honor que nos compararan con artistas tan grandes como en su momento lo eran Franco & Oscarcito, “Chino y Nacho”. De repente oías: “Estos niños son unos fenómenos” como pasaba con Servando y Florentino y nosotros estábamos asombrados por esas comparaciones. Fue un bonito proyecto que duró cuatro años aproximadamente que nos trajo muchas satisfacciones, experiencias y mucho aprendizaje en este tema artístico del cual estamos muy agradecidos hasta el día de hoy con Sixto. Nosotros tenemos una comunicación y hermandad muy bien.

¿Tú influencia musical fue Servando & Florentino?

Sí. El artista venezolano que te diga que no fue influenciado por Servando & Florentino, te estaría mintiendo. Es mentira, pues hasta un rapero, todos los que vivimos la época de ellos, hemos querido ser Servando & Florentino. Ellos son íconos y han sido el patrón musical a seguir como en su momento lo fueron antes de ellos: Ricardo Montaner, Franco de Vita. Guillermo Dávila y muchos años atrás “El Puma”. Son generaciones distintas, pero fueron modelos a seguir.

¿Te imaginaste este boom como solista?

A veces uno siempre lo imagina. Yo creo que el éxito uno lo imagina, uno lo anhela. Pero, a veces te enfocas a trabajar día a día, que cuando llega eso ni siquiera te das cuenta de que ya está ahí o está cerca. Hay momentos de reflexión donde dices: ¡qué increíble a donde he llegado! Hasta ahora no me considero el artista ni más grande de mi país. Aunque uno siempre sueña con serlo y lograrlo. He estado en una buena posición si, pero uno como se enfoca tanto en seguir trabajando y creciendo, se enfoca tanto en no compararte con nadie. Por lo menos ese es mi filosofía, mi forma de trabajar y trato de laborar día a día y seguir creciendo poco a poco hasta que te das cuenta de que vienes logrando cosas importantes. Yo te puedo decir que desde que inicie todo ha sido ganancia porque cuando te das cuenta de que vienes de nada realmente todo es ganancia.

¿Qué significa Perú para tu carrera musical?

Ecuador, Perú, República Dominicana son países que cuando nosotros estábamos en esa serie que se grabó hace 13 años hasta casi 14 años. Inició en el 2007, yo entré en el 2008 y saber que se sigue transmitiendo, fue un éxito rotundo, el cual la vez que fui a Perú y los visite todo era una locura los lugares de mis presentaciones. Cantidad de personas, muchos compatriotas venezolanos y es que en toda Latinoamérica hay muchos venezolanos regados, los cuales de alguna manera como artistas de Venezuela nos suma. De hecho yo vi que J Balvin lo comentaba en algún momento de una de sus entrevistas y él decía: “Que por todo el tema que vivió Colombia en una época en la que estaba involucrado Pablo Escobar. Él cuando arrancó su carrera realmente su fuerte en otros países era el público colombiano que en algún momento se había ido de su país y es algo que hoy le pasa a los venezolanos, ya que ahora están regados por todo el mundo”. Por supuesto, Perú me ha apoyado mucho, es una fanaticada increíble que me sigue.

¿Y eso se ve en tus redes sociales cada vez que publicas algo?

Es lo que te comentaba, si tú ves que el tema está en tendencia es porque algo está pasando. Perú siempre ha estado en mi top cinco de redes sociales. Yo veo las estadísticas de los países que más me siguen en Instagram y siempre está Perú. De oyentes en plataformas digitales también está Perú y con respecto a YouTube. A veces está en el segundo o tercero, pero siempre está presente.

¿Alguna dificultas que consideres que tengas para explotar tu carrera?

A los artistas venezolanos nos cuesta el triple a diferencia de colegas de otros países porque la mayoría de los países tiene plataforma digitales como Spotify y YouTube. En Venezuela no tenemos esa plataforma. Entonces, si la tuviéramos créeme que la cantidad de oyentes que tuviéramos mensuales en las plataformas serían increíble. No monetizamos realmente la cantidad de oyentes que hay en mi país Venezuela. Entonces, como que uno monetiza por otros países. Ya habrá momento Dios mediante que eso va a cambiar.

¿Por qué en Venezuela no hay plataforma digitales como Spotify y YouTube?

Porque no hay una sede en Venezuela de Spotify. No existe Spotify al igual que Apple Music en Venezuela. Escuché que se habló con los altos ejecutivos de estas plataformas y han estado pensando que se puede hacer. Sin embargo seguimos a la espera que en algún momento hayan estas plataformas en mi país.

¿Cómo fue tu infancia en Caracas?

Mi infancia fue muy bonita, pero a la vez trabajé mucho. Desde los 8 años trabajaba con mis padres. Aunque yo no lo veía como un trabajo porque me divertía. A mí me ponían a pintar una reja o pintar una casa y mientras pintaba yo me divertía. Para mí era divertido jugar a los carritos o ponerme a hacer algo. Una de las cosas que no me dejaron de hacer de pequeño era soldar. Mi padre tenía una cristalería. Yo aprendí a pintar vidrios. Mi mamá es costurera y aprendí a coser. Pero para mí coser era un reto desde que pisas la máquina y sientes que vas acelerando y tratas de no salirte de la línea viendo que la costura esté perfecto.

Entonces, ¿valoras más el éxito que tienes hoy?

Sí, yo siento que te puedo decir que todo ha sido ganancia. Uno siempre se visualice en grande y queda mucho camino por recorrer. Aún queda conseguir logros, esto no es nada con lo que uno sueña. El tiempo de Dios es perfecto y todo ha ido sucediendo de la mejor manera. Gracias a Dios con “Llegaste” estamos volviendo a ser tendencia en muchos países. Lo importante es no bajar el ritmo y seguir trabajando tratando de sacar otro tema porque esto es así.

Finalmente, ¿Con qué artista peruano te gustaría grabar una canción?

Grabé en algún momento con Mario Hart. Me gusta mucho a nivel musical lo que hace Ezio Oliva, me encantaría hacer algo con él. También estoy dispuesto a trabajar con cualquier otro talento que logré ver su trabajo. Si me gusta lo que hace yo grabo con él sin ningún tipo de interés.





























































