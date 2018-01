El recordado cantante Gustavo ‘Hit’ Moreno (80), uno de los últimos representantes de la nueva ola, contó que se encuentra mal de salud.



“Me dio una embolia, estoy medicado, haciéndome muchos chequeos médicos. Tengo un problema en el cerebro e iré al neurólogo”, reveló.



Sin embargo, aclaró que no tiene apuros económicos.

“Felizmente pude ahorrar cuando me fue bien, no necesito dinero. Solo quiero que la gente ore conmigo”, expresó.



Entre lágrimas, el intérprete de ‘Norma mía’, ‘Mi secreto’ y ‘Magia blanca’ recordó a sus amigos del arte.



“Si me voy de este mundo, cantaré con mis compadres Pedrito Otiniano, ‘Zambo’ Cavero y Óscar Avilés”, reveló ‘Hit’ Moreno, quien compartió escenarios con estrellas como Héctor Lavoe y Celia Cruz. (J.V.)