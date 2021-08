La polémica entre Guty Carrera y Alejandra Baigorria está cada día más candente luego que el chico reality rompiera su silencio sobre la demanda que fue admitida, tras varios años, contra su expareja por supuestos daños y perjuicios. El abogado del ‘potro’ se pronunció y dio detalles del caso en el programa ‘Amor y Fuego’.

Daniel Raa, defensa del modelo, sostuvo que su patrocinado le está exigiendo a la rubia más de un millón y medio de soles por haber afectado su imagen, tras acusarlo supuestamente sin prueba alguna de maltrato físico y psicológico cuando tenían una relación amorosa.

“No lo volvieron a contratar durante tantos años, y se quedó con el estigma en la opinión pública aparentemente de un supuesto maltratador, cosa que nunca lo fue o nunca se demostró. ProTv y empresas de publicidad de artículos deportivos o de modelaje señalaban expresamente que dejaban de contratarlo por esta situación”, sostuvo.

Guty le exige más de un millón y medio de soles de Alejandra por “dañar su imagen y buena reputación”

Según el documento remitido a la justicia, Guty Carrera pide la suma de dinero ascendente a 529 mil 381 dólares, equivalente en soles a 1 millón 762 mil 838 73 soles por concepto de indemnización.

El chico reality, que reside en México, alega que la empresaria de Gamarra ha dañado su imagen, honor y buena reputación. Además, que le ha ocasionado un daño emergente como los honorarios de sus abogados y demás defensa legal.

“Después de tres años de investigación se determinó primero que no hubo pruebas sobre la supuesta violencia psicológica porque para la física nunca se adjuntó prueba alguna. Dos fiscales mujeres determinaron en dos instancias distintas, porque la señorita Baigorria apeló, determinaron que no hubo violencia psicológica y que no había pruebas suficientes”, sentenció.

Finalmente, el abogado recalcó que los audios remitidos por la concursante de Esto es Guerra estuvieron cortados y nunca llegó a presentarlos completos.

‘PELUCHÍN’ RESPALDA A GUTY

El conductor de ‘Amor y Fuego’, Rodrigo González, sostuvo que si se comprueba lo que dice Guty Carrera y si nunca existió prueba alguna en su contra, Alejandra Baigorria sí debería asumir la demanda.

“Si la justicia le termina dando la razón a Guty y no existió lo que Baigorria denunció, sí debería de tomar medidas porque hay cosas que no vuelven como las cosas que se dicen”, dijo.

Según ‘peluchín’, Guty debió haber vivido un “infierno” con los comentarios de todos los seguidores que tenía la empresaria en ese entonces, pues querían verla enamorada nuevamente tras los problemas con Mario Hart.