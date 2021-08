Guty Carrera y Alejandra Baigorria mantuvieron una relación que, posteriormente, desencadenó en una denuncia de la rubia contra el ‘Potro’ por supuesta violencia psicológica. Ahora, después de muchos años, la justicia peruana admitió la denuncia por daños y perjuicios que le entabló el hijo de Edith Tapia a la participante de ‘Esto es Guerra’.

En 2016, el Poder Judicial dictó que Guty Carrrera se mantenga alejado de su expareja. Así, no podía acercarse a la vivienda de la empresaria ni mantener comunicación con ella; tampoco referirse a la modelo a través de cualquier medio de comunicación. Pasaron los meses y, finalmente, la denuncia fue archivada en 2019.

Sin embargo, el chico reality, quien ahora reside en México, tuvo que pasar por mucho debido a la denuncia de la rubia.

En 2020, Guty Carrera se sentó en el sillón rojo del desaparecido ‘El Valor de la Verdad’ donde expuso qué había pasado con su familia y él tras la denuncia de Alejandra Baigorria. Incluso, reveló que podría contar varios secretos de la familia de la rubia que podrían perjudicarla públicamente, pero que no había sido criado para hablar mal de las personas.

“Yo no podía hacer daño a ninguna familia (en alusión a la de Alejandra Baigorria). Yo no soy así. No tengo esa crianza. Y yo no me voy a sentar aquí a hablar de lo que su familia hace o no hace”, dijo llorando en el programa que conducía Beto Ortiz.

“Mi familia lloró todos los días. Dijeron cosas de mi madre, del matrimonio que tuvo mi madre, a mi hermana la discriminaron en el trabajo. Mi abuelo de 85 años lloraba. Yo no voy a hacer lo mismo. Si a mí me quieren golpear, golpéenme, tírenme todos los dardos que quieran”, agregó.

Pero no había sido la primera vez que Guty Carrera había estado en ‘El Valor de la Verdad’. Ya en 2019 había visitado el sillón rojo, pero no pudo contestar dos preguntas relacionadas a Alejandra Baigorria, debido a la denuncia por violencia psicológica que la modelo le interpuso antes de la emisión del programa.

Guty Carrera rompe su silencio y le responde a Alejandra: “Me cerraron las puertas y soy inocente”

ADMITEN DEMANDA DE GUTY CARRERA

Los conductores de ‘Amor y Fuego’, Rodrigo González, ‘Peluchín’, y Gigi Mitre, revelaron que la justicia peruana admitió la denuncia por daños y perjuicios que le entabló Guty Carrera a su expareja sentimental Alejandra Baigorria.

“¿Te acuerdas cuando en su momento Alejandra salió llorando en los programas de Latina denunciando a Guty? Dijo ‘maltrato’, ‘agresiones’ y bueno ¿te acuerdas qué le dijeron las autoridades?”, dijo Gigi Mitre.

Rodrigo González recordó que la justicia determinó que el chico reality no era una persona agresiva, por lo que desestimaron la denuncia de la rubia.

“Bueno, ya ha pasado el tiempo y hoy por hoy admiten en demanda lo que Guty Carrera pide ahora, quiere denunciar a Alejandra Baigorria por daños y perjuicios”, reveló la conductora de Willax.

Cuando todo era felicidad entre Guty Carrera y Alejandra Baigorria. (Instagram)

GUTY CARRERA MANDA MENSAJE A ‘ALE’

El chico reality Guty Carrera removió las redes luego de publicar un video donde le responde fuerte y claro a su expareja sentimental Alejandra Baigorria sobre la denuncia que le entabló hace unos años por daños y perjuicios y la misma que ha sido admitida por la justicia peruana hace una semana.

“Yo me pregunto si nunca tuvieron pruebas de lo que tanto decían públicamente, ¿por qué lo hicieron?, acaso buscaban perjudicarme. Cuatro años después alguien puede dudar cómo se me perjudicó. Perjudicaron mi imagen, mi carrera, mi entorno y mi familia”, inició el modelo quien se encuentra radicando en México.

Guty Carrera remarcó que la verdad saldrá a la luz pronto luego que la empresaria lo acusara de violencia física y psicológica mientras eran parte del programa Esto es Guerra.

“Me despidieron de mi trabajo. Me cerraron todas las puertas y soy inocente. ¿Por qué grabo este video? Para decir mi verdad, no mi verdad, sino la única verdad”, finalizó el hijo de Edith Tapia.

Tras publicar su video, el modelo advirtió que cualquier tipo de insulto, afirmación o calificativo en sus redes sociales contra él, le servirá para probar y comprobar parte de la afectación pública.

