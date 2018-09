Guty Carrera expresó su molestia porque algunos personajes, como Marita Hot, toman su nombre para hacerse conocidos y amenazó con demandarlos.



“Las cosas ya cambiaron, yo no vivo en Perú y las personas que hablen de mí se tendrán que ganar su carta notarial para ver si lo que dicen es verdad. No estoy pendiente de lo que pasa acá, gracias a Dios tengo un abogado que lo hace, pero no voy a permitir que personas hablen de mí gratis”, dijo el ‘Potro’.

“Hay mucha gente que crece con ayuda y se derrumba rápido. Esta es una carrera de largo plazo y para ganar tienes que lucharla”, agregó Guty, quien llegó de México para estar presente en el avant premiere de la película ‘Utopía’.



El también modelo precisó que no aceptará las disculpas públicas.

“Yo no sé, de eso se encarga la justicia. Yo no hablo de nadie”, detalló, tras negarse a nombrar a la bailarina para no ‘darle luz’.

De otro lado, Guty contó que viajó a México ‘porque voy tras mis sueños’, además de tener la propuesta para participar en un reality español.



“Hay un acercamiento, pero nada asegurado. Uno es un programa concurso y otro de supervivencia, todo depende de mis compromisos en México”, finalizó.