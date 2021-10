Guty Carrera estuvo por primera vez en el set de “América Hoy” este miércoles 27 de octubre. El modelo sorprendió a las conductoras del magazine al revelar detalles poco conocidos sobre sus relaciones sentimentales pasadas.

El exchico reality negó que alguna vez se haya visto obligado a tener que hacer borrón y cuenta nueva en sus anteriores romances al ser consultado por Janet Barboza. Tras su respuesta, la popular ‘Rulitos’ le volvió a preguntar si es que, por el contrario, fue él a quien debieron perdonar.

“No, no, a mí no porque yo soy el que termina las relaciones. A mi me han fallado mucho en la vida. Entonces digo hasta aquí no más”, sostuvo el modelo, descartando así que Melissa Loza o Alejandra Baigorria hayan sido las que pusieron fin a su vínculo amoroso.

Sobre las parejas que han decidido retomar su relación sentimental tras escandalosas rupturas, el exchico reality consideró que, de tomar esta difícil decisión, las parejas no pueden borrar el pasado, pero sí pueden superar sus problemas.

“Siendo serios con el tema, es muy complicado cuando una pareja tiene algún problema, una discusión, algún tema de infidelidad, y se separan. El tema de borrón no existe, no puedes borrar algo que ya pasó en la vida. ¿Cuenta nueva? (Eso sí) estoy de acuerdo”, sentenció.

PASADO TORMENTOSO

Recordemos que, en el 2014, Guty Carrera fue acusado de engañar a Melissa Loza con Milett Figueroa. Asimismo, en el 2016 protagonizó una escandalosa ruptura con Alejandra Baigorria tras una supuesta agresión contra la empresaria.

