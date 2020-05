TODOS VUELVEN. Guty Carrera y su novia Brenda Zambrano utilizaron sus redes sociales para anunciar su ingreso a Guerreros, el reality juvenil de México.

“Estamos muy felices y muy emocionados porque estaremos en Guerreros 2020”, anunció la pareja mediante un video publicado en sus redes sociales.

Guty Carrera explicó que en el reality estarán separados por equipos, Las Cobras y los Leones. “Estamos entrenando muy fuerte, lo vamos a hacer de la mejor manera, qué pasa si te toca en un equipo distinto al mío”, le preguntó el modelo a su novia.

“Van a ver en mí una faceta que no me conocían, me gustaría ser leona, pero yo me identifico con las cobras. Voy a hacer todo lo posible para robarte puntos”, mencionó Brenda Zambrano.

Guty Carrera y Brenda Zambrano estarán en 'Guerreros 2020'. (TROME)