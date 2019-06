"¿Guty Carrera dirá la verdad? Porque conociéndolo como lo conozco, no lo creo", dijo Jenny Kume

La líder de ‘Las Castigadoras’, Jenny Kume, se burló de Guty Carrera y considera que no le fue bien en México, tras enterarse de que volvió al Perú y que grabó ayer para ‘El valor de la verdad’, programa que se emitirá este sábado.



“Pensé que le estaba yendo bien por allá, pero veo que la plaza está dura y tiene mucha competencia. En México hay muchos chicos guapos y con talento, pero que no se preocupe si necesita ‘chamba’, lo puedo contratar como ‘personal trainer’ en mi gimnasio. Aquí sí tendría ‘jale’”, precisó Jenny Kume, quien años atrás reveló que tuvo un ‘affaire’ con el modelo.



¿Crees que le fue mal en México y por eso se está volviendo a sentar en el sillón rojo?

Si me va bien en algún lugar, no regresaría. Pienso que la suerte no le acompañó, quizá ahora necesita platita y tiene que ‘recursearse’. Yo también me senté en el sillón rojo, porque no me caía mal ese dinero, y pienso que él lo está haciendo por lo mismo.



¿Consideras que las declaraciones de Guty darán que hablar?

Yo fui honesta y conté mi verdad en ese sillón. La pregunta es: ‘¿Guty dirá la verdad?’ Porque conociéndolo como lo conozco, no lo creo.



¿Han vuelto a tener comunicación?

Comunicaciones ‘hot’, tal como teníamos antes, ya no. Nos hemos encontrado en programas y normal. No hay ninguna rencilla ni rencor por el hecho que negó.



Por otro lado, se sabe que el ‘Potro’ grabó ayer por la tarde para ‘El valor de la verdad’ y asistió al programa con su madre Edith Tapia y su abogado.



Trascendió que el modelo mencionará a más de una expareja y también a excompañeros de reality.