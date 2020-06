Guty Carrera daría un paso al costado en ‘Guerreros’ por lesión en el hombro

Guty Carrera daría un paso al costado en ‘Guerreros 2020’ a raíz de una lesión en el hombro, por lo que tendrá que someterse a una operación.

El ‘Potro’ contó que ya venía con molestias en el hombro y no le dio mayor importancia, pero el miércoles durante las pruebas sintió mucho dolor y fue por eso que pasó por los exámenes de rigor.

“Digamos que tengo un hueso suelto, roto completamente. Son varias lesiones dentro del hombro y me van a operar... en esta temporada ya no podré volver a ‘Guerreros 2020’, pero me van a seguir viendo”, dijo en ‘En boca de todos’.