Guty Carrera, quien hace unos días confirmó que se había contagiado de COVID-19, reveló que aún presenta algunos síntomas de la enfermedad como agitarse rápidamente, sin necesariamente hacer ejercicio. “Esta experiencia ha sido horrible, es feo no poder respirar, es feo sentir dolor de cabeza, nunca había sentido una migraña tan intensa, la fiebre por la noche es desastrosa”, reveló en una conversación desde México con En Boca de Todos.

MÁS INFORMACIÓN: GUTY CARRERA REVELÓ QUE TENDRÁ QUE HACER REHABILITACIÓN PULMONAR

‘El Potro’ reveló que se encuentra en el día 16 de la enfermedad y pese a que su médico le ha dicho que ‘ya pasó la peor parte’, todavía presenta síntomas del Coronavirus. También manifestó que perdió condición física y bajo cuatro kilos de peso.

“No puedo aspirar mucho aire porque siento que los pulmones se me inflaman, si camino a un paso acelerado siento que me ahogo”, reveló el capitán de Las Cobras de Guerreros 2021.





Guty reveló que debido no podía respirar bien, incluso tuvieron que ponerle oxígeno, además que sintió fiebre y una migraña muy intensa. Agregó que no necesariamente por ser una persona deportista, la enfermedad no puede afectarlo. “El COVID-19 no discrimina condición física”, manifestó.

BRENDA ZAMBRANO TAMBIÉN SUFRIÓ DE FIEBRE

En la entrevista, Guty Carrera también reveló los síntomas que sufrió su pareja, la mexicana Brenda Zambrano, quien también se contagió del COVID: “A Brenda le dio un poco más suave mas leve, ella tenia mucha fiebre, dolor de garganta más allá de ello, no. Ambos la pasamos muy mal esta”; expresó.

‘El Potro’ Guty Carrera le pidió a toda la población cuidarse. “Cuídense por favor, no salgan a fiestas y háganle caso a las autoridades”, manifestó.

