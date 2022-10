Guty Carrera no se quedó callado después de que Melissa Loza afirmara que podría demandarlo si escribía alguna mentira sobre ella en su libro y debería llamarse ‘No fui infiel’. Aseguró que no le responderá a la ‘Diosa’ ni a Jazmín Pinedo para no darles luz.

“Ella o cualquier otra persona me tiene sin cuidado lo que digan porque forman parte del pasado. Si ella dice que podría demandarme, primero que compre el libro y lo lea. Es más, la invito a comprar el libro cuando salga”, afirmó el ‘Potro’.

Ella dice que el libro debería llamarse ‘No fui infiel’.

Ya tuvo mucho crédito en la vida, ya no le toca tanto, ya le rescaté la carrera mucho tiempo.

¿La vas a mencionar en tu libro?

Que no se sienta muy importante como para estar en el libro. Además, para ser claros, es un libro donde narro un poco de mis vivencias y hay personas que se están dando las atribuciones de decir que es estoy dedicando un libro.

Jazmín Pinedo dijo que ahora cualquiera puede escribir un libro...

Exacto, cualquiera puede escribir un libro, así como cualquiera puede ser conductor de televisión, ¿no?

¿Crees que te están ninguneando?...

En realidad cada quien tiene su opinión y, lo digo con mucho respeto y cariño, la opinión de ella no me importa. Entonces, si me ninguneó no me interesa ni hace que pierda el sueño.

¿Estás ‘bañado en aceite’?

Tengo mi propia fábrica. A estas alturas de mi vida, sé que si dicen algo es porque saben que van a encontrar una respuesta y muchas de estas personas necesitan encontrar respuestas para seguir teniendo un poquito de luz.

‘LA DIOSA’

Como se sabe, Melissa Loza afirmó que no le ‘temblaría la mano’ para tomar acciones legales en contra del ‘Potro’ si es que llega a decir alguna mentira sobre ella o de lo que vivieron durante el tiempo que fueron pareja en su libro autobiográfico.

“No tengo idea tendría que saber de qué se trata (el libro). No podría opinar sobre algo que no sé, qué te puedo decir, tendría que ver y tomar decisión. Yo no lo tomo mal porque yo siempre me porté muy bien. De acuerdo a lo que se diga, si hablamos de mentiras, eso tiene patas cortas”, sostuvo.

Asimismo, la guerrera no descartó de tomar acciones legales si en el libro de Guty se habla de ella, pero no con la verdad.

“No me temblaría la mano, depende de cómo maneje ese tema”, finalizó.