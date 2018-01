Guty Carrera sube foto a Instagram pero este pequeño gran detalle deja a sus seguidores sin aliento [FOTOS]

¡Qué tal Guty! Como muchos pueden saber a este punto, Guty Carrera estuvo involucrado en un vergonzoso escándalo que incluía maltrato psicológico a su entonces pareja, Alejandra Baigorria, infidelidad, problemas de ira y de más.

Antes de ese escándalo, Guty Carrera estuvo involucrado en otros más. Este, comparado con el que llegó después, no pintaba tan desastroso. El exguerrero le habría sido infiel a su entonces pareja, Melissa Loza, no con una sino con varias mujeres.

Los nombres de Milett Figueroa, Jenny Kume y otras castigadoras fueron barajados como las supuestas aventuras de Guty Carrera. Además, entre toda la bulla del escándalo, fotos de un supuesto Guty desnudo comenzaron a circular en las redes sociales.

A pesar de las fuertes acusaciones que se le hacían a Guty Carrera en ese momento, muchas personas quedaron impresionados con lo bien dotado que parecía estar Guty. En sus supuestas fotos desnudo, el modelo aparecía con un cuerpo de infarto y otras virtudes más íntimas.

Para alejarse de los mensajes de odio, las cámaras que lo seguían a todos lados intentando conseguir una confesión y la lluvia de críticas, Guty Carrera se fue del país y ha tenido un perfil bajo desde entonces. Hasta este momento, en el que una foto en su cuenta de Instagram volvió a llamar la atención de sus seguidores.

Se trata de una fotografía que fue tomada como parte de la sesión de fotos de una marca de boxers, con la que Guty Carrera colabora. En ella se puede ver el bien esculpido cuerpo del potro y otro detalle que llamaba bastante la atención.

Definitivamente las seguidoras de Guty Carrera no permitieron que pasara desapercibido y llenaron los comentarios con halagos. "Guty, siempre he sido respetuosa contigo pero ésta vez la primera palabra que se me viene a la mente... ABUSIVO", "Pero qué tal... boxer", "El fuego lo tienes tú" y más comentarios de este tipo llenaron la fotografía del modelo.

Sin más información, le dejamos la foto en cuestión para que ustedes mismos puedan ver el pequeño gran detalle que presume Guty Carrera.

