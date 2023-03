QUÉ FUEE. Guty Carrera y Brenda Zambrano anunciaron su ruptura tras una larga relación de casi 4 años, sin embargo, ahora se conocen más detalles de lo que ocasionó que ambos personajes tomaran la decisión de separarse. La actriz mexicana brindó una entrevista al canal de YouTube, ‘Doble G’ y reveló que la tormentosa relación con el exchico reality peruano.

La polémica actriz señaló que fue ella quien decidió acabar con su romance porque “ya no lo quería” y explicó que normalizó comportamientos de Guty Carrera que estaban mal como, por ejemplo, el reclamarle por su pasado. Además, contó que el modelo intentó pedirle matrimonio por medio de su madre.

“Él hizo cosas para recuperar la relación, que en lugar de hacer cosas bien, las hacía para cargarla. Entonces, como decir que ahora sí se quería casar, ir a pedirle la mano a mi mamá sin mi consentimiento. Cosas así que no estaban padre , pues dije ya no quiero vivir conmigo, a chingar su madre. Ya no quiero, no te quiero, me amas, pero yo no. No puede obligar a una persona a que te quiera”, detalló.

TROME | Brenda Zambrano habla de Guty Carrera

BRENDA ZAMBRANO CUENTA DRAMA JUNTO A GUTY

FUERTE REVELACIÓN. Brenda Zambrano dio su testimonio de lo que fue convivir con Guty Carrera aproximadamente por 4 años. La actriz mexicana echó al peruano al confesar que la criticaba constantemente por su pasado, no la priorizaba y que todo este tiempo había normalizado malos comportamientos.

“ Pinté al hombre perfecto y a la relación perfecta, todo el mundo nos amaban como pareja . Todo se fue a la mierda porque yo ya no lo quiero, le dije que no quiero estar con él... Qué estoy haciendo con un cabrón que no tiene las cosas claras, eso va para 4 años, no sabes si se quiere casar, si tener hijos, qué futuro te espera, qué quieres”, comentó.

“ Estoy en terapia, la psicóloga me dijo que si te quedas con él va a doler porque no eres feliz , si no, dolerá porque estás acostumbrada a estar acompañada. Yo ya lloré durante la relación, ya sufrí, ya viví el desapego durante la relación. Pero obviamente cuando terminamos sí me puse a llorar, 4 años, todo se fue a la mierda, encima mi mamá se puso en mi contra por apoyarlo”, añadió.

Brenda Zambrano cuenta cómo fue la tormentosa relación con Guty Carrera. Foto: Instagram