¡UY NO! Guty Carrera pasó un incómodo momento en una discoteca de Tocache, en San Martín, porque el animador le pidió que dijera: “Yo no fui infiel”, una de sus frases más conocidas que le dedicó a su expareja Melissa Loza. Las imágenes fueron compartidas por el portal de Instarándula.

“Quieren que diga eso ¿sí o no? (hace los gestos) Hazlo por la Melissa (...) No importa Guty, eso es parte del show”, le dijo el animador mientras que el exchico reality se mostraba visiblemente incómodo.

Tras ello, Guty parece conversar con una persona encargada y termina por arrebatarle el micro a la persona. “Listo ya está...No hay aplausos para el más gracioso de Tocache. Ya casaste, aburriste (...) Hermano eso es de 20 años atrás ” , afirmó el popular ‘Potro’.

¿Dónde nace la frase “Yo no fui infiel” de Guty Carrera?

En el 2015, Guty Carrera, pareja en ese entonces de Melissa Loza, protagonizó un escándalo de infidelidad, que involucró a Milett Figueroa.

Tras ello, durante la emisión de Esto es Guerra, el hijo Edith Tapia juró que nunca había sido infiel inmortalizando la frase “Yo no fui infiel, yo no fui infiel, yo no fui infiel”.

