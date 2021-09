Guty Carrera vivió un momento terrible en México, donde reside, cuando no le dejaron abordar un avión con destino a Lima en el aeropuerto Benito Juárez, ubicado en la Ciudad de México. El peruano utilizó su cuenta de Instagram para contar qué sucedió.

“El día de hoy yo tenía un vuelo a las 3:45 por Aeroméxico. Aquí estoy con todos mis documentos, con mi prueba PCR negativa de 72 horas. Resulta que no me dejaron ingresar a la sala porque dijeron que Perú exige una credencial de vacunación, lo cual no es cierto”, comentó el hijo de Edith Tapia.

Guty Carrera mostró en su descargo que el diario El Peruano publicó que para entrar al Perú solo se necesita una prueba PCR. La misma publicación está en el portal del Ministerio de Salud (Minsa).

“Todos saben que soy peruano. Tengo pasaporte peruano. Yo estaba intentando regresar a mi país porque tenía trabajo, tenía reuniones, tenía eventos pactados, pero aquí en Aeroméxico no me dejaron abordar. Lo mismo le ha pasado a otros compatriotas”, agregó.

TROME - Guty Carrera perdió viaje a Perú. (Instagram)

Guty Carrera explicó que en el aeropuerto internacional Jorge Chávez no están pidiendo ninguna credencial de vacunación.

“No es un requisito necesario para ingresar a mi país, pero aquí no me dejaron ingresar porque no han recibido la actualización. No tenían autorización. Fueron muy malcriados, pero, al final, hubo una señorita que se portó bastante bien y me explicó cada paso y admitieron el error. Pero ya perdí el vuelo”, dijo.

Guty Carrera criticó a Aeroméxico por el mal rato que le hicieron pasar y que hasta el momento no se hayan hecho cargo.

“Me han perjudicado, a pesar de que admitieron que están en un error. Yo les mostré el decreto, pero no quisieron darme esta acceso. Me parece un maltrato, abuso, están yendo contra los derechos humanos. Encima, soy peruano y no me dejan regresar a mi país. Simplemente tendré que poner una denuncia”, concluyó.