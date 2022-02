El polémico ‘Potro’ Guty Carrera se mostró respetuoso ante las opiniones de su expareja Alejandra Baigorria. De acuerdo a ‘América Espectáculos’, la modelo dejó entrever que el modelo no daría la talla para ser el ‘guerrero histórico de EEG por sus 10 años.

El reportero de América abordó al hijo de Edith Tapia para consultarle lo que pensaba sobre estas declaraciones y él no dudó en hablarlo en medio de la competencia del reality.

“No tengo nada que responderle, aquí están los históricos, la verdad es que las opiniones de todos se respetan, me mantengo en el centro. He aprendido que hay que mantenerse en el centro y la verdad que caer en dimes y diretes, yo dije, tú dijiste, eso ya hay que madurar un poco, lo digo por mí ”, admitió.

Respecto a un posible ingreso de Ale Baigorria al reality juvenil, Guty Carrera se mostró indiferente, pues no está en su poder el seleccionar a los ‘jales’ para la competencia.

“Y o no soy el productor, ni el que paga los sueldos, si lo hiciera decidiría muchas cosas, y definitivamente sería cobras y leones desde un principio. Así que yo respeto todas sus decisiones. Yo vine a divertirme, a pasarla bien, no tengo problema con ninguna persona, soy respetuoso, saludo a todos y no pasa nada”, sentenció.

MELISSA LOZA RESPONDE A NOVIA DE GUTY

Luego que Brenda Zambrano tildara de “viejita” a Melissa Loza y le pidiera que se jubilara de EEG, la modelo respondió fiel a su estilo.

“No tengo nada que opinar, para discutir se necesita de dos y yo la verdad estoy en otra etapa de mi vida, muy feliz, y no necesito de estas cosas del pasado. Entonces, nada, el pasado está enterrado, no tengo por qué responderle nada”, señaló.