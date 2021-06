Guty Carrera confirmó, en sus redes sociales, que dio positivo al COVID-19, luego que fuese filtrada esta información. A través de sus redes sociales, el co-capitán de Las Cobras de la versión mexicana de Esto es Guerra, Guerreros 2021, agradeció el respaldo de todos sus fans y aseguró que saldrá más fuerte de toda esta situación.

MÁS INFORMACIÓN: GUTY CARRERA DIO POSITIVO A LA PRUEBA DEL CORONAVIRUS

“Debo ser claro con lo que me está pasando. Lamentablemente hoy me tocó padecer esta enfermedad. No la estoy pasando bien, sin duda es algo que no deseo a nadie”, fue el mensaje del ‘Potro’ a través de sus historias de Instagram.

Guty afirmó que se recuperará de esta situación y saldrá fortalecido, además, agradeció todos los mensajes de aliento de sus fans. “De esta saldré más fuerte. Gracias a todos los que han escrito y se han preocupado por mi salud”, escribió.

PATRICIO PARODI FUE EL CHAMBELÁN DE LA ‘UCHULÚ'

TROME | Patricio Parodi fue chambelán de la Uchulú. (Esto es Guerra)

Debido a esta situación Guty Carrera se mantendrá en cuarentena varios días hasta que pueda recuperarse del COVID-19, para volver a cumplir su función como co-capitán de las Cobras de Guerreros 2021.

Guty Carrera recibió innumerables mensajes de aliento por su recuperación. (Instagram)

MENSAJES DE ALIENTO PARA GUTY CARRERA

A través de sus redes sociales, los seguidores de Guty compartieron muchos mensajes de aliento para su pronta recuperación: “Guty estamos contigo. Pronta recuperación. Te esperamos en Las Cobras con los brazos abiertos” y “Capi estamos contigo, nuestras más sinceras oraciones para ti. Esperemos que te recuperes pronto Guty Carrera. Las Cobras te estaremos esperando con los brazos abiertos”, fueron algunos de los mensajes para ‘El Potro’.

MÁS INFORMACIÓN: GUTY CARRERA FUE NOMBRADO CAPITAN DE LAS COBRAS DE GUERREROS 2021

Guty también compartió en sus historias de Instagram algunos videos sobre su salud, como su temperatura y el indicador de su nivel de saturación en la sangre.

TE PUEDE INTERESAR: