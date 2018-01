Guty Carrera: Natalie Vértiz y Sheyla Rojas se unieron para criticarlo [VIDEO]

Sheyla Rojas y Natalie Vértiz le mandaron un mensaje a Guty Carrera porque el ‘Potro’ aseguró, en el programa ‘En boca de todos’, que nunca le fue infiel a ninguna de sus parejas.



“No puede ser que después de casi 20 años, Guty siga diciendo que no le fue infiel a Melissa”, dijo Natalie Vértiz.



A su vez, Sheyla Rojas agregó: “No seas ‘cara de palo’, después de los audios que salieron (donde él le habría confesado a Melissa Loza que la engañó), cómo puedes seguir negándolo”, afirmó la ‘leona loca’.



Como se sabe, Guty Carrera incluso bromeó con el tema afirmando: ‘No fui infiel, no fui infiel, no fui infiel’, tal como lo hizo en ‘Esto es guerra’ ante sus compañeros y la propia Melissa, a quien luego le entregó un anillo para pedirle que sea su novia.

Esta actitud fue criticada por Nicola Porcella. “Lo que sí no haría es jugar con eso por respeto a Melissa”, señaló.



Como se recuerda, la popular ‘Diosa’ terminó su relación con Guty Carrera cuando descubrió que este la había engañado. En ese momento se dijo que la ‘manzana de la discordia’ fue Milett Figueroa.