‘Ese tema les vende muy bien y les da rating’, aseguró Guty Carrera al enterarse de que Sheyla Rojas y Nicola Porcella lo criticaron por haber afirmado en el programa ‘En boca de todos’ que nunca le fue infiel a ninguna de sus parejas, y le recordaron lo que pasó con Melissa Loza.



“Qué te puedo decir, en realidad sé que la televisión es un negocio... y sé que ese tema (de la infidelidad a Melissa) les sigue vendiendo muy bien. Cada vez que lo mencionan, me parece que tienen buenos puntos de rating”, expresó el Guty Carrera.



Dijeron que eres un ‘cara de palo’ porque había pruebas de la infidelidad.



A mí lo que me apena es que se inventen cosas, porque yo soy el que menos utiliza eso. Me parece que no lo debo hacer, pero acá no hay ninguna intención en absoluto de faltarle el respeto a ninguna persona.



Nicola sostuvo que fue una burla de tu parte cuando dijiste ‘No fui infiel, no fui infiel, no fui infiel’.



Yo creo que es una falta de respeto que se burlen de una persona sin haber investigado, sin saber realmente cómo fueron las cosas. Inclusive siendo (ellos) parte de un programa en el que participé y saben perfectamente cómo sucedió todo. Deberían investigar, pensar un poquito antes y ya basta de burlarse de la gente, de inventar, de difamar... ahora cualquiera puede decir cosas sin pensar, hay que considerar los hechos un poquito más antes de emitir una opinión.



De otro lado, Guty Carrera dijo que está contento con su participación en la obra ‘Una pulga en la oreja’, en el Teatro Canout. (M.C.)