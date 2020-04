Nada es suficiente para algunas modelos, es el caso de Brenda Zambrano, la actual pareja de Guty Carrera. La también actriz compartió con sus seguidores los resultados de la cuarta rinoplastía que se realizó para sentirse mejor con ella misma.

“Hoy les quiero dejar aquí el resultado de mi operación de nariz con la @drajulietapa 😍, llevo apenas un mes de recuperación y me está gustando mucho el resultado💪🏻 como puedes observar en el ANTES - me opero el dr achar por 3 vez y jamás se logró un resultado bueno ... ahora con esta última cirugía con la doctora Julieta me está gustando mucho la evolución 😍 en 6 meses se notara y se verá muchísimo mejor”, escribió la pareja de Guty Carrera en su cuenta de Instagram.

La publicación alcanzó los 87.000 me gusta. Brenda Zambrano recibió muchísimos comentarios que destacan su belleza y también algunos insultos y ofensas, pero la modelo bromea sobre los mismos. Por ejemplo, un usuario le preguntó si no había una cirugía para las neuronas y ella respondió que no había, sino se hubiera sometido a la misma.

Brenda Zambrano compartió fotos del antes y después de someterse a la operación. Su nariz se ve más perfilada y más pequeña.

