Este miércoles se estrenó la promoción oficial de Habacilar que en su nueva temporada 2022 se llamará ‘Esto es Habacilar’. Las modelos Thalía Estabridis y Tracy Freundt protagonizan el avance en el que se confirma que habrá un nuevo conductor. Se ha especulado que se trataría de Roger del Águila.

MÁS INFORMACIÓN: Roger del Águila anuncia que será el conductor de Habacilar 2022

En las imágenes, Thalía Estabridis y Tracy Freundt rememoran algunas de las secuencias más populares de Habacilar. También se ha confirmado que el programa se estrena este lunes 24 de enero a las 7 de la noche, por América TV.

Recordemos que, Raúl Romero ya había indicado que no participaría en la nueva temporada de Habacilar y que sus planes estaban fue de la TV. Sin embargo, una información que manejó Trome revelaba que podría estar negociando su regreso.

EN REDES SOCIALES

Luego que América TV soltara la promoción del regreso de “Habacilar”, los usuarios de Twitter no han tardado en pronunciarse y aseguran que “Habacilar sin Raúl Romero, no es Habacilar”.

“No es Habacilar si no está Raúl Romero, él es la esencia del programa. De nada sirve que traigan el programa de regreso si no va estar él”, “Habacilar no es Habacilar sin Raúl Romero. Y yo que quería ser académica sin serlo”, “Sin Raúl Romero, NO será lo mismo. Él era habacilar”, son algunos comentarios que se leen en Twitter.