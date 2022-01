Con bombos y platillos fue anunciado Roger del Águila como el nuevo conductor de ‘Esto es Habacilar’, el tan espero programa que alguna vez condujo el entrañable Raúl Romero. Sin embargo, la conducción de este nuevo formato traería una sorpresa en la co-conducción.

Como bien se venía comentado, Johanna San Miguel fue presentada como la persona que acompañará al popular ‘Chivito’ durante la estrenada temporada de este programa concurso.

Fue el mismo del Águila quien presentó a su compañera y amiga personal durante la emisión del programa de este lunes.

“Está con un vestido hermoso. Ella me dijo ‘Roger por favor, sostenme que me puedo caer, no quiero pasar roche porque lo filman ahora’. Señoras y señores llegó el momento; la dupla para esta temporada de ‘Esto es Habacilar’, la gran y única, la chatita, pero con un frasco riquísimo de energía y alegría, Johanna San Miguel”, señaló emocionado el conductor.

Johanna San Miguel entró cantando y bailando y fue recibida por las modelos Tracy Freundt y Thalía Estabridis. “Wow que altas, que chata soy, me acabo de dar cuneta”, dijo entre risas.

El regreso de “Habacilar”

En medio de gran expectativa, este lunes 24 de enero regresó a la pantalla chica “Esto es Habacilar”, una nueva versión del programa concurso que condujo Raúl Romero entre 2003 y 2011.

¿Cuándo se confirmó el regreso del programa juvenil?

El productor de televisión Eduardo Peña, conocido como ‘La Margaracha’, visitó el último jueves el programa “En boca de todos” para anunciar que “Esto es Habacilar” se estrenaría el lunes 24 de enero a las 7 p.m., luego de “La rosa de Guadalupe”.

“Ya está casi todo listo. Este lunes a las 7 de la noche después de la Rosa de Guadalupe. Estamos preparando muchas sorpresas porque realmente regresa Habacilar”, comentó ‘Margaracha’.

‘Margaracha’ también confirmó la participación de las modelos Tracy Freundt y Thalía Estabridis en el programa; sin embargo, descartó que ellas estén a cargo de la conducción. “Ellas van a ser las modelos, todos están especulando que ellas serán las conductoras, pero no. Para los conductores hay que esperar un poco”, explicó sin dar mayores detalles.

Participantes de Esto Es Guerra en “Esto es Habacilar”

La productora de ‘Habacilar’, Mariana Ramírez del Villar, reveló que el programa de concursos y premios ahora contará con algunos integrantes de EGG: “Habrá algunos guerreros incluidos en el formato, incluidos en otros roles”, afirmó en una nota de prensa.

¿Estará Raúl Romero en la nueva versión de “Habacilar”?

Raúl Romero confirmó que no formaría parte de la nueva versión de “Habacilar”. Según explicó, desea estar enfocado en su carrera musical.

“Ahorita no, es curioso, lo expliqué en Instagram y no iré a la tele. Pero hay gente que cree que es una estrategia de marketing y hay gente que cree que, si no lo ve en la tele, no es cierto. La publicidad sigue, ayer salió en el periódico que yo estaría negociando”, dijo el exconductor en una reciente entrevista en ‘Radio Huevadas’.

