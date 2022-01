¿TUVIERON ÉXITO? El presentador Choca Mandros estuvo reemplazando a Rebeca Escribens en la conducción de América Espectáculos y reveló las cifras que obtuvo el debut de ‘Esto es Habacilar’ con Johanna San Miguel y Roger del Águila.

El productor de América Televisión señaló que pese a las críticas por la ausencia de Raúl Romero, ‘Habacilar’ tuvo un buen rating en su primer programa. Manifestó que los televidentes estuvieron pendientes de inicio a fin del nuevo reality.

“En las redes, como siempre, los haters van a estar ahí, pero la mayoría de gente lo vio y se quedó enganchada de inicio a fin. Si tú dijeras que el rating bajó, al contrario, s e mantuvo subiendo y subiendo, felicitarlos por eso porque finalmente es diversión para toda la familia ”, señaló.

En esa línea, recordó al público que pueden participar en el programa y se pueden ganar 500 soles con tan solo llamadas telefónicas. Además, Choca se atrevió a revelar cuánto realmente hizo ‘Habacilar’ de rating. ¿Será cierto?

“Arrancó con pie derecho, con picos de 23 puntos de rating”, dijo a los televidentes.

HABACILAR SIN RAÚL ROMERO

El popular ‘cara de haba’ Raúl Romero no fue parte de esta nueva edición de ‘Habacilar’ 10 años después. Sin embargo, en su reemplazo estuvo el recordado Roger del Águila, quien estuvo acompañado en la conducción de Johanna San Miguel.

“Agradecer a América Televisión, a PROTV y a todo el público maravilloso y en los hogares a su casa, muchas gracias”, señaló emocionado el nuevo conductor.

“Mariana Ramírez del Villar me llamó por teléfono mientras estaba en la montaña. Durante la pandemia me mudé hacia allá. Ella (Mariana) me dijo ‘Roger hay que hacer Habacilar’ y yo le dije que no, por supuesto”, bromeó del Águila.